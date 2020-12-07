В Пензенской области выросло число зараженных COVID-19 школьников

07.12.2020 | 14:57

В понедельник, 7 декабря, Министерство образования Пензенской области обнародовало актуальную информацию по заразившимся инфекциями школьникам и детсадовцам в регионе.

Так, коронавирус на эту дату выявлен у 270 учеников (это 0,2% от их общего числа) и 36 воспитанников дошкольных учреждений.

Из-за COVID-19 полностью закрыт детский сад № 2 в Спасске.

Что касается ОРВИ, то из-за заболеваемости не работают две школы, также распущены учащиеся 48 классов в 19 образовательных заведениях и 7 групп в 5 детсадах области.

2 декабря сообщалось, что коронавирусом инфицированы 212 учащихся в Пензе, Заречном, Кузнецке и 12 районах области, а также 35 дошкольников из Пензы, Заречного и 5 районов.

От острых респираторных вирусных инфекций тогда лечились 8 264 ученика и 2 945 дошкольников (5%). На карантин по ОРВИ была полностью закрыта одна школа в Колышлейском районе и 37 классов в Пензе и пяти районах региона, а также 4 группы в детсадах в двух районах.