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Учеба

В Пензенской области выросло число зараженных COVID-19 школьников

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В понедельник, 7 декабря, Министерство образования Пензенской области обнародовало актуальную информацию по заразившимся инфекциями школьникам и детсадовцам в регионе.

Так, коронавирус на эту дату выявлен у 270 учеников (это 0,2% от их общего числа) и 36 воспитанников дошкольных учреждений.

Из-за COVID-19 полностью закрыт детский сад № 2 в Спасске.

Что касается ОРВИ, то из-за заболеваемости не работают две школы, также распущены учащиеся 48 классов в 19 образовательных заведениях и 7 групп в 5 детсадах области.

2 декабря сообщалось, что коронавирусом инфицированы 212 учащихся в Пензе, Заречном, Кузнецке и 12 районах области, а также 35 дошкольников из Пензы, Заречного и 5 районов.

От острых респираторных вирусных инфекций тогда лечились 8 264 ученика и 2 945 дошкольников (5%). На карантин по ОРВИ была полностью закрыта одна школа в Колышлейском районе и 37 классов в Пензе и пяти районах региона, а также 4 группы в детсадах в двух районах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

закрывайте школы

Гость||

Чего и следовало ожидать

Гость||

Даже уже и не удивляет,здравомыслящие люди такую ситуацию давно уже пытаются донести,только их никто не слышит,или не хотят услышать.

Гость||

Распустите школы на каникулы хотя бы на несколько дней пораньше

гребень||

Гость писал(a):

Даже уже и не удивляет,здравомыслящие люди такую ситуацию давно уже пытаются донести,только их никто не слышит,или не хотят услышать.
здравомыслящие это те которые бояться вируса-папируса что ли????????? Может как раз таки они не совсем здравомыслящие что сезонное грипоподобное заболевание пужаються и кошмарят друг друга

Имя: Гость
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