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Общество

Победители акции «Личный кабинет - офис в кармане» получили награды

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Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» подвел итоги акции «Личный кабинет - офис в кармане», которая проходила с 5 октября по 30 ноября.

Клиенты, зарегистрировавшие в этот период «Личный кабинет» и использовавшие сервис для оплаты электроэнергии, получали шанс стать обладателями подарков от энергосбытовой компании.

Победителями акции стали пять человек - жители Пензы, Иссинского, Сердобского и Наровчатского районов. В торжественной обстановке им вручили подарки и поблагодарили за использование дистанционных сервисов.

«Комфортность и высокое качество обслуживания все больше ассоциируются с использованием компаниями современных дистанционных способов взаимодействия с клиентами. Число пользователей «Личного кабинета» постоянно растет и с начала 2020 года увеличилось более чем на 39%, достигнув 32 000 человек.

Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, стали дополнительным стимулом для клиентов к осознанию всех преимуществ пользования нашими сервисами. Сейчас весь спектр услуг компании можно получить через интернет, экономя время и деньги, не подвергая риску здоровье», - отметил заместитель генерального директора «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получать консультации специалистов по вопросам энергоснабжения.

Стать пользователем «Личного кабинета» можно любым удобным способом - на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru либо установив мобильное приложение «ТНС энерго».

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