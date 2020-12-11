+191 за сутки: в Пензенской области продолжает расти число зараженных

11.12.2020 | 11:02

В пятницу, 11 декабря, в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 191 жителя. Данные разместил российский оперштаб. Общее число заразившихся с весны теперь составляет 22 177.

Накануне в регионе было зафиксировано сразу два антирекорда: за сутки выявили 188 человек с вирусом, причем 91 из них - дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Таких высоких показателей в регионе до этого не было.

Большинство пациентов, как обычно, зарегистрировали в Пензе (115), на втором месте - Никольский район (35).

10 декабря также стало известно, что от коронавируса умерли женщина 1985 года рождения и мужчины 1968-го и 1953-го. С начала пандемии официально сообщили о 269 смертях.

В тот день выписали 118 человек, всего выздоровевших - 18 579.