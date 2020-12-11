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Общество

+191 за сутки: в Пензенской области продолжает расти число зараженных

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В пятницу, 11 декабря, в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 191 жителя. Данные разместил российский оперштаб. Общее число заразившихся с весны теперь составляет 22 177.

Накануне в регионе было зафиксировано сразу два антирекорда: за сутки выявили 188 человек с вирусом, причем 91 из них - дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Таких высоких показателей в регионе до этого не было.

Большинство пациентов, как обычно, зарегистрировали в Пензе (115), на втором месте - Никольский район (35).

10 декабря также стало известно, что от коронавируса умерли женщина 1985 года рождения и мужчины 1968-го и 1953-го. С начала пандемии официально сообщили о 269 смертях.

В тот день выписали 118 человек, всего выздоровевших - 18 579.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Срочно! Срочно нужна вакцина! Вот увидите как после нее кривая заражений резко пойдет вниз.

Гость||

Даешь Новый год , массовые гуляния и каток на площади !

Гость||

А у нас ещё фестиваль колокольного звона .Никак не нагуляемся.

Гость||

И побльше спортивно-массовых мероприятий. Тащить на них прям за волосы.

Гость||

А там еще Рождество !

Гость||

Ща погодите, через недельку вернется слякоть и температура около 0, от тогда поглядим на статистику ковида, орви, пневмонии...

Гость||

Да отпустите,уж детей из школ,колледжей на каникулы и отмените все ёлки,в ТЦ пускать по 10 человек за раз

Гость||

Горожане! хватит плевать и харкать прямо на дорогу! делайте это на обочину или на край тротуара.Устал зигзагами ходить,безкультурные.

Гость||

Отнимайте здание у никчёмного Роспотребнадзора, переделывайте под больницу!!!! Обязанности свои не выполняют, а зарплату получают!

Гость||

Гость писал(a):

делайте это на обочину или на край тротуара.
А зачем это делать вообще? Похоже, слово "культура" никому не знакомо

Гость||

Ну вот Альцгеймер и Паркинсон уже никого не пугают?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.12.2020 11:12|

Срочно! Срочно нужна вакцина! Вот увидите как после нее кривая заражений резко пойдет вниз.

а что её еще нет? А за маски спрятаться не получается?

Гость||

коридор увеличен до 200, пока койки убирать

Гость||

Гость писал(a):

Отнимайте здание у никчёмного Роспотребнадзора, переделывайте под больницу!!!! Обязанности свои не выполняют, а зарплату получают!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Горожане! хватит плевать и харкать прямо на дорогу! делайте это на обочину или на край тротуара.Устал зигзагами ходить,безкультурные.
слышь, экстрасенс! ты откуда мои мысли знаешь? действительно достали

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Имя: Гость
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