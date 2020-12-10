Скотч в еде: пензенские родители боятся за здоровье школьников

10.12.2020 | 09:38

Жители Пензенской области недовольны качеством школьного питания. Очередная жалоба поступила губернатору во время подготовки к прямой линии, которая пройдет в субботу, 12 декабря. Женщина написала «от лица всех родителей детей школьного возраста».

«Как показывает практика, всевозможные проверки не помогают! Со слов детей, еда не просто невкусная, она несъедобная, периодически попадаются то волосы, то нитки, недавно моему ребенку попался скотч! Да и чистота в столовых попросту отсутствует, дети жалуются на грязную посуду», - описала ситуацию одна из интернет-пользовательниц.

По мнению женщины, такое положение вещей пагубно влияет на здоровье школьников.

«О каком здоровье детей можно говорить, если они больше половины дня находятся в школе и не могут поесть, остаются голодными?! И еще это все за родительские деньги!» - возмутилась жительница области и выразила надежду, что вмешательство губернатора позволит изменить ситуацию к лучшему.

По данным регионального минобра, горячим питанием в настоящее время охвачены 97% учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (более 125 тыс. человек). При этом все ученики младших классов обеспечиваются едой бесплатно в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Однако пензенские родители регулярно жалуются на качество блюд.

«Это просто ужас! Это не в одной школе. Дети хотят есть, а не могут», - рассказали министру образования Александру Воронкову во время последней прямой линии.

О проблемах, имеющихся практически в каждой общеобразовательной организации, свидетельствуют и результаты проверок прокуратуры и Россельхознадзора. В школьных столовых используются просроченные продукты и щербатая посуда, занижается масса порций, рацион не соответствует примерному меню, разделочный инвентарь применяется не по назначению.