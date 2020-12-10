Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|10:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Скотч в еде: пензенские родители боятся за здоровье школьников

Печать

Жители Пензенской области недовольны качеством школьного питания. Очередная жалоба поступила губернатору во время подготовки к прямой линии, которая пройдет в субботу, 12 декабря. Женщина написала «от лица всех родителей детей школьного возраста».

«Как показывает практика, всевозможные проверки не помогают! Со слов детей, еда не просто невкусная, она несъедобная, периодически попадаются то волосы, то нитки, недавно моему ребенку попался скотч! Да и чистота в столовых попросту отсутствует, дети жалуются на грязную посуду», - описала ситуацию одна из интернет-пользовательниц.

По мнению женщины, такое положение вещей пагубно влияет на здоровье школьников.

«О каком здоровье детей можно говорить, если они больше половины дня находятся в школе и не могут поесть, остаются голодными?! И еще это все за родительские деньги!» - возмутилась жительница области и выразила надежду, что вмешательство губернатора позволит изменить ситуацию к лучшему.

По данным регионального минобра, горячим питанием в настоящее время охвачены 97% учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (более 125 тыс. человек). При этом все ученики младших классов обеспечиваются едой бесплатно в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Однако пензенские родители регулярно жалуются на качество блюд.

«Это просто ужас! Это не в одной школе. Дети хотят есть, а не могут», - рассказали министру образования Александру Воронкову во время последней прямой линии.

О проблемах, имеющихся практически в каждой общеобразовательной организации, свидетельствуют и результаты проверок прокуратуры и Россельхознадзора. В школьных столовых используются просроченные продукты и щербатая посуда, занижается масса порций, рацион не соответствует примерному меню, разделочный инвентарь применяется не по назначению.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

еда не просто невкусная, она несъедобная, периодически попадаются то волосы, то нитки, недавно моему ребенку попался скотч! Д
А президент В.В.Путин выделял деньги на еду...

Гость||

НЕ ХОТЯТ питаться закройте столовые вкусно не вкусно, скотч.... Сами могут положить.

Разбаловали поколение ЕГЭ!ходите голодные, тогда поймёте что такое питание!

Гость||

Голодяев засиделся? Мэр никакой?

Гость||

Дети,всегда жалуются, себя вспоминаю,я тоже не ела ни в дет.саду,и про школу вспоминаю ,что говорила родителям ,что там гевкусно готовят.Хотя вся !!!еда,первое,второе,готовится по технологическим картам и по вкусу везде одинакова.И сейчас сидя в интернете ,только и видешь рецепты запеканок,омлетов,рисовых каш как в детском саду.Все хотят попробовать,т.к. о том как там действительно было вкусно понимаешь только лет через 20

Гость||

Гость писал(a):

А президент В.В.Путин выделял деньги на еду...
Бесплатное редко бывает хорошим...

Гость||

Избаловали всех! Чего ждать от молодого поколения? Наркоту в закладках находят, а здесь извините барья общ. столовая

Гость||

Недавно- это когда? Неделю, месяц назад? Если ты родитель, ты в этот же день должен был устроить скандал, а не ждать линии с губернатором. Сдается мне, Чо ты, друг, стукачок"-;дуридка картонная! А попросту - тролль проплаченный.

Гость||

У меня не избалованный ребенок. Ест хорошо. И в детском саду всегда ел. Но в школе просто отказывается есть! Потому что все холодное, каши клеклые. макароны серые, котлеты резиновые и еще волосы в тарелках. Мы ходили в школу на эти родительские проверки! Еда вообще бесвкусная и видно, что самая дешевая. А фрукты какие дают? гнилые!

Гость||

Гость писал(a):

Бесплатное редко бывает хорошим...
А деньги где?

Гость||

Чиновники тоже хотят кушать нахаляву, привыкли?

Гость||

Гость писал(a):

У меня не избалованный ребенок. Ест хорошо. И в детском саду всегда ел. Но в школе просто отказывается есть! Потому что все холодное, каши клеклые. макароны серые, котлеты резиновые и еще волосы в тарелках. Мы ходили в школу на эти родительские проверки! Еда вообще бесвкусная и видно, что самая дешевая. А фрукты какие дают? гнилые!
+100500

Гость||

Что значит бесплатное? Государство деньги выделяет.

Гость||

Напоминаю! Вы голосовали за это.

Гость||

Да ладно что ли!

Сегодня в фойе 19 школы мышь дохлая валялась, и ничего. А Вы: "скотч, скотч"...

Гость||

По подсчетам 78% за такую жизнь. Везде упадок, почему в школе должно быть по другому?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте