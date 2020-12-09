ЖК «Созвездие» в Спутнике возводят по технологиям для уюта

09.12.2020 | 16:54

Современные материалы и технологии, которые используются при создании ЖК «Созвездие» в Городе Спутнике, обеспечат жизнь высокого класса и уюта.

Так, дома жилого комплекса строятся по монолитно-каркасной технологии. Это позволяет создавать улучшенные планировки.

Шумоизоляция монтируется под всей квартирой, чтобы игры соседских детей не мешали отдыху жильцов, а они, в свою очередь, не переживали за покой соседей снизу.

Для межквартирных перегородок используются пенобетонные блоки, которые также обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Важная деталь - облицовка дома. Правильно подобранная фасадная система надежно защитит строение от неблагоприятных погодных условий. Проектировщики строительного холдинга «Термодом» это отлично понимают, а потому выбрали систему вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами и качественными отделочными материалами.

Такая система увеличивает тепло-, звуко- и пароизоляционные характеристики дома и снижает затраты жителей на отопление.

Три верхних этажа будут полностью стеклянными, от пола до потолка. Жить в квартире с естественным освещением не только выгодно с точки зрения экономической эффективности и эстетически приятно, но также чрезвычайно полезно. Известно, что естественный свет благотворно влияет на зрение и общий психологический комфорт.

Для витражного остекления застройщик использует стоечно-ригельный фасад. Он долговечный, так как практически не поддается коррозии и другим воздействиям агрессивных факторов среды, и экологичный (не наносит вред окружающей среде, не содержит аллергенов или других вредных или раздражающих веществ).

К тому же стоечно-ригельный фасад имеет крайне низкую теплопотерю, что позволяет сохранять комфортный температурный режим внутри даже в сильные морозы.

Компания «Термодом» предлагает жить на уровень выше. Больше информации можно получить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный) или сайте termodom-pnz.ru.

Застройщиком ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) является ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.