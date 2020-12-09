В Пензе ветеранам стали дарить телефоны со специальными тарифами

09.12.2020 | 20:44

В День Героев Отечества пензенские активисты движения «Волонтеры Победы» вручили мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны Шульману Алексею Абрамовичу.

Акция проходит в рамках проекта «Бригады помощи - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». За каждым ветераном закрепляется волонтер, чтобы ухаживать за ним и оказывать помощь.

«Для связи с ними каждому фронтовику выдается телефон. Это не просто телефон, а телефон с сим-картой, у которой специальный тариф «Ветеран Победы», дающий определенное количество бесплатных минут в месяц», - объяснил региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Во время войны Алексей Абрамович был командиром 73-го отдельного полка связи. Потом работал заместителем начальника военной кафедры университета в Пензе и вплоть до ноября 2020 года возглавлял совет ветеранов учебного заведения.

«Продолжайте трудовые боевые традиции старшего поколения, защищая нашу Родину от всех врагов, которых у нас очень много. Здоровья вам, дорогие, счастья, успехов во всех делах!» - поблагодарил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман.