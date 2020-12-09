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Общество

В Пензе ветеранам стали дарить телефоны со специальными тарифами

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В День Героев Отечества пензенские активисты движения «Волонтеры Победы» вручили мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны Шульману Алексею Абрамовичу.

Акция проходит в рамках проекта «Бригады помощи - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». За каждым ветераном закрепляется волонтер, чтобы ухаживать за ним и оказывать помощь.

«Для связи с ними каждому фронтовику выдается телефон. Это не просто телефон, а телефон с сим-картой, у которой специальный тариф «Ветеран Победы», дающий определенное количество бесплатных минут в месяц», - объяснил региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Во время войны Алексей Абрамович был командиром 73-го отдельного полка связи. Потом работал заместителем начальника военной кафедры университета в Пензе и вплоть до ноября 2020 года возглавлял совет ветеранов учебного заведения.

«Продолжайте трудовые боевые традиции старшего поколения, защищая нашу Родину от всех врагов, которых у нас очень много. Здоровья вам, дорогие, счастья, успехов во всех делах!» - поблагодарил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Кесарю кесарево, а связисту телефончик!

Гость||

Обратите внимания за ветераном на фото, висит на стене фотография Сталина!

Авторитет Сталина актуален!

Гость||

За чей счет телефоны???

Гость||

Вы очень зря эти фото вставляете ,там же одни юбилейные медали ,а большая часть вообще наградами не является и это увы факт.А боевые ветераны ,те кто воевал на передке на 99 с лишним % уже ушли ,из-за ран,по возрасту ,в основном дожили тыловики,второй эшелон.Вы фото опубликовали ,а его теперь затравят.

Гость||

Почему волонтер без перчаток?

Гость||

А я бы не пустил к своему ветерану этих репортёров и телефона не надо,короновирус.

Гость||

Родился в 1925 году. В какой армии он был с июля 1942, с 17 лет???

Гость||

На замену готовят.

Гость||

За чей счет рюкзаки у волонтеров?

Гость||

Два ордена почета...

Гость||

С 25го года говорите,в 20 лет полком командовал.

Гость||

Вот и замену нашли.

Гость||

Да и полк связи ,странное какое-то подразделение.

Гость||

Дед с 26-ого, в 43-м на фронт ушёл. Есть боевые награды. Узнали о них из военного билета, когда уже умер.

Гость||

Гость писал(a):

Родился в 1925 году. В какой армии он был с июля 1942, с 17 лет???
Хватит ёрничать, диванные воины!

13 мая 1942 года Шульман A.A. пытался поступить в военно-инженерное училище, но не приняли, ему было всего 16 лет и он добровольно начал службу в армии, прибавив себе год (пo паспорту день рождения 4 мая 1925 года).

Имя: Гость
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