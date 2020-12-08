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Общество

В Пензе «Боевое братство» наградило участников творческого конкурса

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«Боевое братство» поблагодарило детей за вклад в победу над забвением и неправдой. Региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов подвело итоги творческого конкурса, в котором приняли воспитанники школы № 74.

«Спасибо вам, ребята, что вы знаете свою историю, Отечества, Великой Отечественной войны и не забудете никогда, кто победил в этой страшной войне», - отметил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Целая эпоха уходит, но самое главное - чтобы мы не остались не помнящими родства», - подчеркнул директор средней школы № 74 г. Пензы Сергей Альчин.

«Великая война постучалась в каждый дом. Каждая семья помнит своих героев. Когда забываю войну, начинается новая. «Память - главный враг войны», - так говорил Аристотель. Я с ним полностью согласен. Истлеть могут документы, а воспоминания будут бережно передаваться из поколения в поколение», - заявил победитель конкурса творческих работ «Память сильнее времени» Игорь Логинов.

Старшеклассники получили награды за творческие эссе.

Ученики начального звена школы участвовали в конкурсе рисунков «Что такое подвиг».

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