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Общество

В Заречном дату открытия елочных базаров определят коммерсанты

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Жители Заречного смогут купить елку в 10 местах. Елочные базары будут работать на улице Ленина - у магазинов «Универсам» и «Магнит косметик», а также ТЦ «Дубрава», на улицах Строителей, 11а, Братской, 12, Светлой, 25а, Комсомольской, 10, Демакова, 4а, Озерской, 22, и проспекте Мира, 90а.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», договор с предпринимателями заключили на месяц. Дату открытия базаров они определяют самостоятельно.

Главным требованием к местам продажи живых елей стало праздничное оформление. Также продавцы должны быть в масках и пользоваться средствами дезинфекции.

В областном центре открытие елочных базаров планируется с 12 декабря. Продажу лесных красавиц будут вести по 70 адресам. Цена сосны составит от 350 рублей за метр, ели - от 400.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Цена сосны составит

Цена Сосны и Ели - это их жизнь, жизнь этих деревьев. Люди помните они живые и не надо совершать ритуал убийства и последующего глумления над срубленным деревом. Это чревато для вашей кармы.

Гость||

Гость писал(a):

Цена Сосны и Ели - это их жизнь, жизнь этих деревьев. Люди помните они живые и не надо совершать ритуал убийства и последующего глумления над срубленным деревом. Это чревато для вашей кармы.
Не будь лицемером. Сосны так и так обречены на выкашивание и без Нового года. И вообще завязывай кушать мясо. Корова - это живое существо а не котлета.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В областном центре открытие елочных базаров планируется с 12 декабря. Продажу лесных красавиц будут вести по 70 адресам. Цена сосны составит от 350 рублей за метр, ели - от 400.
Будет ли скидка на ёлочных базарах держателям социальных карт «Забота»?

Имя: Гость
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