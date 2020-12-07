В Заречном дату открытия елочных базаров определят коммерсанты

07.12.2020 | 16:47

Жители Заречного смогут купить елку в 10 местах. Елочные базары будут работать на улице Ленина - у магазинов «Универсам» и «Магнит косметик», а также ТЦ «Дубрава», на улицах Строителей, 11а, Братской, 12, Светлой, 25а, Комсомольской, 10, Демакова, 4а, Озерской, 22, и проспекте Мира, 90а.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», договор с предпринимателями заключили на месяц. Дату открытия базаров они определяют самостоятельно.

Главным требованием к местам продажи живых елей стало праздничное оформление. Также продавцы должны быть в масках и пользоваться средствами дезинфекции.

В областном центре открытие елочных базаров планируется с 12 декабря. Продажу лесных красавиц будут вести по 70 адресам. Цена сосны составит от 350 рублей за метр, ели - от 400.