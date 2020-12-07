В Кузнецке активисты занялись заливкой катков

07.12.2020 | 15:47

Жители Кузнецка не останутся без активного отдыха зимой. Энтузиасты уже начали заливку катков на Заречной улице и в новом Южном сквере. Ледовые площадки под открытым небом помогут людям развлечься в новогодние праздники.

Администрация города рассказала о планах обустроить еще четыре катка: на Кустарной площади, в Западном микрорайоне, на стадионе «Рубин» и вблизи Легкого родника. Однако пункты проката коньков будут лишь на двух последних.

«В зависимости от погодных условий катки будут созданы на территориях учебных заведений», - пояснили на сайте мэрии Кузнецка.

Праздничное настроение появится и у пензенцев. В областном центре оборудуют две ледовые площадки и 32 катка. Новым местом для зимних забав станет набережная.