Деревянная горка на набережной вызвала недоумение пензенцев

30.11.2020 | 19:02

Он вернулся! На площади Ленина установили домик Деда Мороза. Пока временное жилище сказочного персонажа без окон, без дверей, но уже понятно, где добродушный старец будет принимать заказы на новогодние подарки от пензенской детворы. Главная елка областного центра, украшенная новыми игрушками, уже радует взгляд прохожих. Она расположилась не как обычно посередине, а ближе к улице Кирова.

А вот развлекательные объекты на набережной еще до того, как приобрели свои окончательные очертания, вызывают у некоторых опасения. Местные жители скептически отнеслись к монтируемой там деревянной горке в частности, да и к идее народных гуляний под луной в целом.

«Ну неправильно! Надо было развернуть эту горку, а то раскатают на 50 метров и на дорогу вылетят. Там ни забора нет, ничего», - отметил мужчина.

«Во-первых - дорога, во-вторых - жилые дома. Это же музыка будет, я так думаю. Мне не нравится. И «виселицы» (фонари. - Прим. ред.) вот эти. Современные, понятно, но не до такой же степени», - высказала свое мнение пенсионерка.

Что же касается юных жителей, то они уже успели соскучиться по зимним забавам.

«Приду на горку, когда построят», - сообщил мальчик.

Рядом с деревянным аттракционом будет оборудована ледовая площадка, территорию для катка начали расчищать грейдерами. Есть информация, что его посещение будет бесплатным. А вот за пользование коньками, если администрация города примет решение открыть рядом пункт проката, все-таки придется заплатить.