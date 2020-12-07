Пострадавшая пензячка получит страховку спустя 5 лет после ДТП

07.12.2020 | 15:19

В Пензе 67-летняя горожанка добилась выплаты от страховой компании. Женщина пострадала в ДТП, которое случилось в декабре 2015 года.

На 19-м километре дороги Пенза - Кондоль Volkswagen, в котором пенсионерка была пассажиром, столкнулся с автомобилем Opel. В результате у пензячки оказались сломаны ребра, а также большеберцовая и малоберцовая кости.

Виновником аварии суд признал водителя Opel. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Пострадавшая женщина какое-то время не знала, что ей положена выплата. За деньгами в компанию, застраховавшую гражданскую ответственность виновного автомобилиста, она пришла в марте 2019 года и получила отказ. Сотрудники организации сослались на пропуск срока исковой давности.

Тогда пензячка обратилась к служителям Фемиды. Ленинский районный суд отказал ей в заявленных требованиях, также сославшись на пропуск срока подачи иска к страховщикам. Пенсионерку решение не удовлетворило, она подала апелляцию.

«Исследовав обстоятельства спора, суд апелляционной инстанции признал, что в данном случае течение срока исковой давности начинается с момента, когда истица узнала об отказе страховой компании в выплате ей возмещения», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге решение Ленинского районного суда отменили, а жалобу пенсионерки удовлетворили. Страховую компанию обязали выплатить 105 тыс. рублей возмещения, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований женщины в размере 50% от страховой выплаты.

«Решение вступило в законную силу», - добавила Светлана Артамонова.