Пензенцев предупредили об оранжевом уровне погодной опасности

07.12.2020 | 17:49

В понедельник, 7 декабря, ГУ МЧС России по Пензенской области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий - оранжевом уровне опасности.

«В период с 8 по 11 декабря по востоку области ожидается сохранение аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 °С и более», - сообщается на официальном сайте управления.

В этой связи жителей региона просят не допускать перекала печей и не перегружать электросеть при использовании обогревателей.

«Будьте внимательны к себе, а лучше вообще откажитесь от согревания спиртным: алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время создавая иллюзию тепла. Дополнительным фактором опасности является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. Ритуал курения табака на морозе неуместен», - поясняется на сайте регионального управления МЧС.