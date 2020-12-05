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Общество

В мэрии Кузнецка назвали улицы, где в 2021 году пройдет ремонт

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В 2021 году в Кузнецке планируется отремонтировать шесть участков дорог. Они расположены на улицах Комсомольской (между Кирова и Калинина), Победы (от путепровода до Октябрьской), Белинского (от Московской до Комсомольской, с обустройством тротуара), Молодой Гвардии (от улицы Республики до Чкалова), Свердлова (от Кирова до Калинина) и на Стекловской (путепровод).

Кроме того, будет завершен капитальный ремонт дороги на улице Маяковского.

Также разработана проектно-сметная документация на обустройство пешеходного тротуара на улице Калинина (вдоль Кузнецкой межрайонной больницы).

В 2020 году в дорожный фонд Кузнецка было заложено 55 млн 333,3 тыс. рублей. На них проведены текущий ремонт асфальта на 27 участках дорог общей площадью 1 738 кв. м и капремонт на пяти участках: по улице Орджоникидзе (от Фабричной до моста на Вишневку), Гражданской (от Белинского до Кирова), Пензенской (от Кирова до Ленина), Республики (от Молодой Гвардии до Строителей) и Тухачевского.

«Кроме того, по итогам всех торгов и сложившейся экономии средств решено провести первый этап капремонта дороги на улице Маяковского (от Осипенко до дома № 59)», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото pixabay.com
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