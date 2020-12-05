78% новых случаев коронавирусной инфекции приходится на Пензу

05.12.2020 | 11:32

В субботу, 5 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 181 новом выявленном случае заражения коронавирусной инфекцией.

Среди пациентов - шестеро несовершеннолетних: дети 3, 8 и 11 лет и подростки 15 (двое) и 16 лет.

На Пензу приходится 141 случай заболевания (78%). 19 инфицированных - из Пензенского района, 7 - из Заречного, 5 - из Лунинского района, 4 - из Бессоновского, 2 - из Шемышейского, по 1 проживают в Белинском, Никольском и Сердобском районах.

За весь период пандемии в регионе 21 076 человек заболели COVID-19, выздоровели 17 913, скончались 253.