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Общество

78% новых случаев коронавирусной инфекции приходится на Пензу

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В субботу, 5 декабря, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 181 новом выявленном случае заражения коронавирусной инфекцией.

Среди пациентов - шестеро несовершеннолетних: дети 3, 8 и 11 лет и подростки 15 (двое) и 16 лет.

На Пензу приходится 141 случай заболевания (78%). 19 инфицированных - из Пензенского района, 7 - из Заречного, 5 - из Лунинского района, 4 - из Бессоновского, 2 - из Шемышейского, по 1 проживают в Белинском, Никольском и Сердобском районах.

За весь период пандемии в регионе 21 076 человек заболели COVID-19, выздоровели 17 913, скончались 253.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Началось в колхозе утро

Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 - из Заречного
Зачем эти цифры, не соответствующие действительности? В Заречном 39, в других районах тоже не по 1 на весь район.

Гость||

Зачем, в принципе, этот гемор? Огласите весь список, пожалуйста. Сколько от других болезней умерло?!

Имя: Гость
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