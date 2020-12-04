В Заречном на модернизацию здравоохранения выделят 221 млн

04.12.2020 | 08:51

Федеральное медико-биологическое агентство выделит на модернизацию системы здравоохранения в Заречном 221 млн руб. Об этом рассказал глава города Олег Климанов после совещания с руководителями местной медсанчасти и поликлиник.

В течение пяти лет деньги будут направлять на капитальный ремонт, приобретение автомобилей для неотложных вызовов и медицинского оборудования (в том числе компьютерного и магнитно-резонансного томографов, аппарата узи).

Часть помещений планируется перепрофилировать. Так, на месте никогда не функционировавшей водолечебницы откроется рентгенологическое отделение.

«Понятно, что не все благополучно в нашей системе здравоохранения. И ситуация с коронавирусом отчетливо показала все узкие места. Проблем много. Ремонт поликлиникам, конечно, нужен давно. Но главной проблемой у нас является кадровый вопрос. Врачи сегодня - на вес золота», - написал Климанов на личной странице во «Вконтакте».

При этом направить выделенные городу средства на зарплаты врачей нельзя, поскольку финансирование является целевым.

«Но мы прекрасно понимаем, что самое лучшее медицинское оборудование не поможет вылечить пациента, если на нем не будет работать квалифицированный врач», - подчеркнул Климанов.

Возможные способы решения кадрового вопроса планируется обсудить на следующей неделе. Чиновники ждут предложений по модернизации и от местных жителей.