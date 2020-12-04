Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|09:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Заречном на модернизацию здравоохранения выделят 221 млн

Печать

Федеральное медико-биологическое агентство выделит на модернизацию системы здравоохранения в Заречном 221 млн руб. Об этом рассказал глава города Олег Климанов после совещания с руководителями местной медсанчасти и поликлиник.

В течение пяти лет деньги будут направлять на капитальный ремонт, приобретение автомобилей для неотложных вызовов и медицинского оборудования (в том числе компьютерного и магнитно-резонансного томографов, аппарата узи).

Часть помещений планируется перепрофилировать. Так, на месте никогда не функционировавшей водолечебницы откроется рентгенологическое отделение.

«Понятно, что не все благополучно в нашей системе здравоохранения. И ситуация с коронавирусом отчетливо показала все узкие места. Проблем много. Ремонт поликлиникам, конечно, нужен давно. Но главной проблемой у нас является кадровый вопрос. Врачи сегодня - на вес золота», - написал Климанов на личной странице во «Вконтакте».

При этом направить выделенные городу средства на зарплаты врачей нельзя, поскольку финансирование является целевым.

«Но мы прекрасно понимаем, что самое лучшее медицинское оборудование не поможет вылечить пациента, если на нем не будет работать квалифицированный врач», - подчеркнул Климанов.

Возможные способы решения кадрового вопроса планируется обсудить на следующей неделе. Чиновники ждут предложений по модернизации и от местных жителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Федеральное медико-биологическое агентство выделит на модернизацию системы здравоохранения в Заречном 221 млн руб
А сколько вложат?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте