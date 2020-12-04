Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|12:19
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Общество

В пензенской больнице из носа пациента удалили саморез

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Врачи Пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина помогли пациенту, у которого в носу оказался саморез. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в Instagram.

«Первое впечатление - шок, потом - тысяча вопросов... Как, почему?? В своей ежедневной практике врачи-оториноларингологи порою видят и такое!» - говорится в посте.

Комментируя это событие, главный специалист оториноларинголог Пензенской области Андрей Федин написал на своей странице: «Спускаясь в приемное отделение, нужно быть готовым ко всему».

Он также поблагодарил своих коллег за помощь в удалении инородного тела.

«Да уж, чего только не бывает! Вы большие молодцы!!!», «Шикарная работа! Интересный случай! Спасибо, что делитесь!» - оценили работу медиков пользователи Сети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/minzdravpenza
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Гость||

Это буртасы.. У них и ж... пе может быть болгарка.. Ничего удивительного. У чиновников сейфы достают из кишки..

Гость||

Людям пальца в носу уже мало! На саморезы перешли!

Гость||

Глупомордые и не такое отчудить могут.

Гость||

Ну,не все серьги вставляют в нос и губы,кто то решил,сделать дырочку пошире и вкрутил саморез

Гость||

Гость писал(a):

Ну,не все серьги вставляют в нос и губы,кто то решил,сделать дырочку пошире и вкрутил саморез
Обратной стороной.

Гость||

Гость писал(a):

Это буртасы.. У них и ж... пе может быть болгарка.. Ничего удивительного.
Форма носа на снимке не характерна для буртассии. На гостей с юга больше похожа...

Имя: Гость
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