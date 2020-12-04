В пензенской больнице из носа пациента удалили саморез

04.12.2020 | 10:45

Врачи Пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина помогли пациенту, у которого в носу оказался саморез. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в Instagram.

«Первое впечатление - шок, потом - тысяча вопросов... Как, почему?? В своей ежедневной практике врачи-оториноларингологи порою видят и такое!» - говорится в посте.

Комментируя это событие, главный специалист оториноларинголог Пензенской области Андрей Федин написал на своей странице: «Спускаясь в приемное отделение, нужно быть готовым ко всему».

Он также поблагодарил своих коллег за помощь в удалении инородного тела.

«Да уж, чего только не бывает! Вы большие молодцы!!!», «Шикарная работа! Интересный случай! Спасибо, что делитесь!» - оценили работу медиков пользователи Сети.