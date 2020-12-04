Стало известно, во что обошлось в этом году дорожное строительство

04.12.2020 | 14:52

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области подвели годовые итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В дорожное строительство было вложено 3 млрд 515,2 млн рублей, в том числе 2 млрд 736 млн - из федерального бюджета. На эти деньги проводились работы на 123 объектах.

Отремонтировано 231 км муниципальных и региональных автодорог и 54 020 кв. м тротуаров, установлено 2 908 погонных метров пешеходного и барьерного ограждения, 310 дорожных знаков, 12 светофоров, 17 «лежачих полицейских» и 30 камер фотовидеофиксации.

Также обустроено 6,3 км искусственного освещения, в 7 местах совместили пешеходные переходы с искусственными неровностями.

За счет дополнительных денег из федеральной казны досрочно завершились дорожные работы на четырех крупных объектах. Это реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной (первый этап - до Бийской), капитальный ремонт виадука в поселке Монтажном, строительство участка дороги по улице Алой от Ново-Терновской до Олимпийской в селе Засечном Пензенского района и строительство дороги от улицы Зеленодольской до магистрали Р-208 Тамбов - Пенза.

«Средства резервного фонда позволили дополнительно отремонтировать 90 км дорог регионального значения и повысить показатель нормативного состояния до уровня 2021 года», - добавили в пресс-службе регионального минстроя.