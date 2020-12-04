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Общество

+173: в Пензенской области вновь выросло число носителей COVID-19

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В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. Свежую статистику опубликовал в пятницу, 4 декабря, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 173 случая. Их общее количество достигло 20 895.

Накануне оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях опасной инфекции: умерли мужчины 1938 и 1932 годов рождения. Теперь официально подтверждена 251 жертва. Выздоровели 17 814 человек.

В России за последние сутки выявлено 27 403 случаев COVID-19, 5 410 из них (19,7%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 569 летальных исходов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем статистику удручающую на фоне виселиц публиковать ?

Гость||

вот и я об этом

Гость||

Виселицы и кол.

Гость||

Опять фото с виселицами. Виселицы сегодня в моде.

Гость||

Виселицы ждут кого-то...

Гость||

Если виселицы появляются в небе, значит, это кому-нибудь надо.

Гость||

коридор расширили до 180, даже лживым информаторам от власти уже стыдно каждый день писать про 160 заболевших, когда их 560

Гость||

Согласовали разрешенный коридор 170..180?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем статистику удручающую на фоне виселиц публиковать ?
А труба с дымом типа намек на крематорий?

Гость||

Ага, не только у вас такие ассоциации возникли )

Гость||

Фотка удачная

Гость||

Фотограф придурок

Гость||

Гость писал(a):

04.12.2020 11:13|

Виселицы ждут кого-то...

Ждут Йоффе и автора Кентавра.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
04.12.2020 11:13|

Виселицы ждут кого-то...

Ждут Йоффе и автора Кентавра.
А кого еще двоих?

Гость||

Столько уже померло знакомых и их знакомых за последнее время...

Имя: Гость
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