+173: в Пензенской области вновь выросло число носителей COVID-19

04.12.2020 | 11:01

В Пензенской области продолжает расти число носителей коронавируса. Свежую статистику опубликовал в пятницу, 4 декабря, портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 173 случая. Их общее количество достигло 20 895.

Накануне оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях опасной инфекции: умерли мужчины 1938 и 1932 годов рождения. Теперь официально подтверждена 251 жертва. Выздоровели 17 814 человек.

В России за последние сутки выявлено 27 403 случаев COVID-19, 5 410 из них (19,7%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 569 летальных исходов.