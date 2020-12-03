В Пензе Деды Морозы и Снегурочка готовы стать донорами костного мозга

03.12.2020 | 19:00

Со здоровьем у Дедов Морозов и Снегурочки все в порядке. К медицинским сотрудникам они пришли, чтобы их данные попали в Национальный регистр доноров костного мозга. В России он создается с 2013 года, дело движется медленно. А ведь каждые 20 минут в стране один человек узнает, что у него рак крови.

Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. Родственники не всегда для этого подходят. Новогодние персонажи призывают пензенцев не быть пассивными и сделать все, чтобы банк стал больше, а выбор - шире.

«Мы дарим право на жизнь людям, детям, всем, кто нуждается в этом», - рассказал председатель Пензенской гильдии Дедов Морозов Алексей Лапин.

Для начала нужно пройти простейшую медицинскую процедуру - сдать кровь из вены. Это делается для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость с другим человеком. После того как данные окажутся в регистре, остается просто ждать.

Если выяснится, что материал подходит какому-то больному, донор будет сдавать стволовые клетки. Деды Морозы и Снегурочки говорят, что готовы к такому развитию событий.

«Когда мы сюда приехали, я очень переживала, что вдруг я не подойду. Когда заполнили анкеты, я поняла, что подхожу по всем параметрам. Теперь жду, когда придет заветное сообщение», - отметила Снегурочка Машенька (Мария Лапина).

Сдать кровь, чтобы оказаться в российском регистре доноров костного мозга, в Пензе можно на проспекте Строителей, 50Б, и еще в ряде мест.