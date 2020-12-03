Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|10:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе Деды Морозы и Снегурочка готовы стать донорами костного мозга

Печать

Со здоровьем у Дедов Морозов и Снегурочки все в порядке. К медицинским сотрудникам они пришли, чтобы их данные попали в Национальный регистр доноров костного мозга. В России он создается с 2013 года, дело движется медленно. А ведь каждые 20 минут в стране один человек узнает, что у него рак крови.

Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. Родственники не всегда для этого подходят. Новогодние персонажи призывают пензенцев не быть пассивными и сделать все, чтобы банк стал больше, а выбор - шире.

«Мы дарим право на жизнь людям, детям, всем, кто нуждается в этом», - рассказал председатель Пензенской гильдии Дедов Морозов Алексей Лапин.

Для начала нужно пройти простейшую медицинскую процедуру - сдать кровь из вены. Это делается для определения набора генов, отвечающих за тканевую совместимость с другим человеком. После того как данные окажутся в регистре, остается просто ждать.

Если выяснится, что материал подходит какому-то больному, донор будет сдавать стволовые клетки. Деды Морозы и Снегурочки говорят, что готовы к такому развитию событий.

«Когда мы сюда приехали, я очень переживала, что вдруг я не подойду. Когда заполнили анкеты, я поняла, что подхожу по всем параметрам. Теперь жду, когда придет заветное сообщение», - отметила Снегурочка Машенька (Мария Лапина).

Сдать кровь, чтобы оказаться в российском регистре доноров костного мозга, в Пензе можно на проспекте Строителей, 50Б, и еще в ряде мест.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Теперь жду, когда придет заветное сообщение»,

А снегурочка Машенька вообще вменяемая?

Гость||

Вынос костного мозга. Пинк Флойд. Сюр.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у Дедов Морозов и Снегурочки
Ага. То есть Снегурка одна, а мужиков до... Неплохо ей, неплохо..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К медицинским сотрудникам они пришли, чтобы их данные попали в Национальный регистр доноров костного мозга.
Точно. Пришли и сказали - я Мороз, а вон Снегурка сидит, так и запишите. В реестре Национальном.

ПИ, вы хоть сами читаете чё рисуете? )))

Гость||

пензинформ- болото

Гость||

Крематорий когда построят?!

Гость||

Гость писал(a):

пензинформ- болото
и лягушки квакают. в виде "журналистов".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте