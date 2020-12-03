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Общество

Молодежный центр «Юность» дождался косметического ремонта

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Актовый зал молодежного центра «Юность» в новом свете: косметический ремонт в здании учреждения вышел на завершающий этап. Преобразований ждали много лет, и вот в 2020-м из городского бюджета выделили средства на то, чтобы обшить гипсокартоном стены, покрасить их противопожарной краской, смонтировать короба сцен и выполнить комплекс запланированных работ.

«Старую дверь заменили на новую, поэтому в нашем уютном зале стало намного теплее», - рассказала директор Молодежного центра «Юность» г. Пензы Инна Бессонова.

«В ближайшей перспективе мы планируем, что будет проведен монтаж охранно-пожарной сигнализации, потому что это первое требование к безопасности детей, находящихся в этом помещении. В дальнейшей перспективе - ремонт крыльца, обновление входной группы», - отметила начальник отдела городского спорткомитета Светлана Судовчихина.

Еще в начале 2020-го интерьер в центре был другим. Атмосфера больше подходила для тех, «кому за...», чем для проведения мероприятий с участием современных подростков и молодежи.

«С января 2021 года наш центр будет проводить мероприятия в рамках муниципального задания не только в дневное время, но и в вечернее, дабы занять вечерний досуг нашей молодежи», - сообщила Инна Бессонова.

В декабре должны будут смонтировать экран для показа фильмов и роликов. По мере финансовых возможностей заменят и стулья. Также косметический ремонт сделают в холле и одном из помещений, которое займет коллектив молодежного клуба «Мост».

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Гость||

Молодняк на фото, лет за о-го-го

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