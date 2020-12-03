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Общество

Коронавирусом заразился еще 171 житель Пензенской области

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В четверг, 3 декабря, российский оперштаб сообщил еще о 171 зараженном коронавирусом жителе Пензенской области. Теперь их общее количество равняется 20 722.

Днем ранее в Пензенской области зарегистрировали 167 зараженных COVID-19, в том числе 22 ребенка в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.

Большинство инфицированных оказались жителями Пензы, Нижнеломовского, Башмаковского и Пензенского районов.

Тогда же стало известно о смерти еще троих пациентов. Это мужчины 1948 и 1974 года рождения, а также женщина 1948-го.

Число умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию благополучно, 17 856.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вы чо обалдели? Кто разрешил больше 170 показывать?

Гость||

Мороз. Холода.

Гость||

Вот это рывок!!!

Гость||

После заявления путина о вакцинации разрешили побольше показывать?

Гость||

Масквачи поясняют:

Понедельник и вторник традиционно являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.

Гость||

Какие прекрасные виселицы на фото, приход был хороший когда придумывали. А главное из бюджета немерено распилить можно, из квадратного профиля пару резов и сварить, покрасить. Шедевры буртасии.

Гость||

Гость писал(a):

Какие прекрасные виселицы на фото
Скоро 2037 год)

Имя: Гость
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