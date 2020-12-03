Коронавирусом заразился еще 171 житель Пензенской области

03.12.2020 | 11:01

В четверг, 3 декабря, российский оперштаб сообщил еще о 171 зараженном коронавирусом жителе Пензенской области. Теперь их общее количество равняется 20 722.

Днем ранее в Пензенской области зарегистрировали 167 зараженных COVID-19, в том числе 22 ребенка в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.

Большинство инфицированных оказались жителями Пензы, Нижнеломовского, Башмаковского и Пензенского районов.

Тогда же стало известно о смерти еще троих пациентов. Это мужчины 1948 и 1974 года рождения, а также женщина 1948-го.

Число умерших достигло 249, тех, кто перенес инфекцию благополучно, 17 856.