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Общество

В зареченских автобусах появятся санитайзеры с антисептиком

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В каждом из 40 автобусов, которыми пользуются жители Заречного, уже на этой неделе установят дозаторы со спиртосодержащим кожным антисептиком.

Представитель муниципального предприятия «Автотранс» Николай Куликов рассказал, что санитайзеры с корпусом из нержавеющей стали уже используют все сотрудники транспортной компании.

«Теперь помимо соблюдения масочного режима для пассажиров станет обязательной процедура обработки рук. За своевременным пополнением санитайзеров будут следить водитель и кондуктор», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Зареченские автобусы стали первыми среди общественного транспорта, где от пассажиров начали требовать носить маски. В августе из-за этого даже произошел конфликт: кондуктор вызвала полицию к гражданину, который принципиально не хотел надеть средство индивидуальной защиты до конца.

На данный момент в Пензенской области масочный режим действует в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. За отсутствие маски в транспорте или торговой точке можно поплатиться: нарушителям грозит штраф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Цирк с конями

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На данный момент в Пензенской области масочный режим действует в местах массового скопления людей
...это ложьь !

Гость||

Цирк, да пошли они со своими санитайзерами

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За отсутствие маски в транспорте или торговой точке можно поплатиться: нарушителям грозит штраф.
лучше поплатиться деньгами, чем здоровьем, если засранцы из потребнадзора почувствуют наживу, скоро на тебя кроме намордника еще и ошейник с поводком нацепят, а бизнесмены из мерии шустро огрганиуют их производтсво и продажу.

Гость||

Гость писал(a):

да пошли они со своими санитайзерами
собственно они с ними и пришли)

Гость||

не прошло и пол года)))

Имя: Гость
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