В зареченских автобусах появятся санитайзеры с антисептиком

02.12.2020 | 15:14

В каждом из 40 автобусов, которыми пользуются жители Заречного, уже на этой неделе установят дозаторы со спиртосодержащим кожным антисептиком.

Представитель муниципального предприятия «Автотранс» Николай Куликов рассказал, что санитайзеры с корпусом из нержавеющей стали уже используют все сотрудники транспортной компании.

«Теперь помимо соблюдения масочного режима для пассажиров станет обязательной процедура обработки рук. За своевременным пополнением санитайзеров будут следить водитель и кондуктор», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Зареченские автобусы стали первыми среди общественного транспорта, где от пассажиров начали требовать носить маски. В августе из-за этого даже произошел конфликт: кондуктор вызвала полицию к гражданину, который принципиально не хотел надеть средство индивидуальной защиты до конца.

На данный момент в Пензенской области масочный режим действует в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. За отсутствие маски в транспорте или торговой точке можно поплатиться: нарушителям грозит штраф.