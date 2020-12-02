В Пензенской области COVID-19 выявили еще у 22 детей

02.12.2020 | 13:50

В среду, 2 декабря, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 167 зараженных коронавирусом жителях.

Среди них - 22 ребенка в возрасте 9 месяцев, 1 года (двое), 2 (трое), 4, 5, 8 (двое), 10, 13, 14 (четверо), 15 (двое), 16 (трое) и 17 лет.

География новых случаев такова: Пенза - 66, Нижнеломовский и Башмаковский районы - по 22, Пензенский - 20, Сердобский - 8, город Заречный - 7, Мокшанский район - 5, Бессоновский - 4, Земетчинский - 3, Лунинский и Кузнецкий - по 2, Никольский, Иссинский, Городищенский, Наровчатский, Шемышейский и Вадинский - по 1.

Под наблюдением сейчас находятся 6 392 человека, сняты с него 49 754.

За сутки на коронавирус проверили 3 766 жителей области. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 35,68% населения региона, уточнили в оперштабе.

За все время пандемии опасную инфекцию выявили у 20 551 человека, в том числе у 1 481 ребенка.