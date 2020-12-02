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Общество

В Пензе жители улицы Зеленодольской дождались нормальной подачи воды

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В среду, 2 декабря, восстановлено водоснабжение в домах на улице Зеленодольской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Перебои с подачей ресурса начались несколько недель назад. Набрать воду впрок можно было только ночью.

Причиной сложившейся ситуации стал выход из строя системы очистки. Ремонтом занялось ООО «Комэнерго», пообещавшее дать воду к 29 ноября, как только из Москвы придут необходимые запчасти.

Однако комплектующие вовремя не доставили. На 1 декабря жильцы по-прежнему были вынуждены ждать ночи, чтобы наполнить емкости водой. Утром эту ситуацию обсудили на планерке в мэрии. Выяснилось, что оборудование наконец доставлено в Пензу. Его пообещали смонтировать до 6 декабря, однако работу завершили раньше.

«В среду, 2 декабря 2020 года, специалисты завершили ремонтные работы. Водоснабжение восстановлено», - констатировали в пресс-службе.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Гуляй рванина !

Гость||

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Гость||

А ЗиФ в этом году уже точно не дождётся.Все ваши деньги,что должны были пойти на ваше водоснабжение, на попов спустили!

Имя: Гость
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