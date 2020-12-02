Сотрудники МЧС научили пензенцев тушить огонь подручными средствами

02.12.2020 | 19:00

Не пытайтесь специально повторить в домашних условиях, предупреждали сотрудники МЧС, демонстрируя эксперимент с шипящим маслом для подписчиков в Instagram. Это был онлайн-урок по соблюдению требований пожарной безопасности в быту.

Татьяна Шишканова показала и рассказала, как не устроить в квартире адскую кухню.

Соль и пищевая сода есть в арсенале практически каждой хозяйки. Обычно используются для приготовления пищи, но область их применения этим не ограничивается. Сыпучие продукты подходят для ликвидации небольших очагов возгорания. Да и стиральному порошку под силу справиться с пламенем.

«Я об этом и не знала, а действительно, потушился огонь. Это, кстати, всем на заметку», - отметила волонтер Юлия.

«У нас очень много пишут комментариев, какой следующий онлайн-урок хотим провести. Мы даем людям темы, они сами выбирают, которая им интересна. Мы проводим тот онлайн-урок, который им хочется увидеть», - рассказала старший дознаватель УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

В декабре сотрудники МЧС дадут и мастер-класс по безопасному запуску фейерверков и петард.