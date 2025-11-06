На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир

06.11.2025 | 17:21

В четверг, 6 ноября, на улице Антонова в Пензе случился серьезный пожар. В доме № 5 огонь охватил сразу несколько квартир, расположенных друг под другом.

Информация о ЧП и кадры с места появились в Сети.

Судя по ним, возгорание произошло в квартире на 6-м этаже 10-этажного дома, а затем пламя перекинулось на 7-й и 8-й.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что пожарные подразделения работают на месте.

Подробности уточняются.