На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир

В четверг, 6 ноября, на улице Антонова в Пензе случился серьезный пожар. В доме № 5 огонь охватил сразу несколько квартир, расположенных друг под другом.
Информация о ЧП и кадры с места появились в Сети.
Судя по ним, возгорание произошло в квартире на 6-м этаже 10-этажного дома, а затем пламя перекинулось на 7-й и 8-й.
В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что пожарные подразделения работают на месте.
Подробности уточняются.
