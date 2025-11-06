Происшествия

Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС

Печать
Telegram

Пожар на Антонова, 5, в Пензе локализован, сообщили в 17:44 четверга, 6 ноября, в региональном ГУ МЧС России.

В 9-этажном доме загорелись балконы - сигнал поступил пожарным в 16:29. На место выехали 3 расчета, 2 автолестницы и 22 сотрудника МЧС.

Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС

Обошлось без пострадавших. 1 человек был спасен и 25 - эвакуированы.

«В результате пожара выгорела комната (12 квадратных метров) в квартире на 6-м этаже и 4 балкона - с 6-го по 9-й этаж», - уточнили в МЧС.

Причина случившегося устанавливается.

UPD: в 18:49 стало известно, что пожар ликвидирован.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото и видео МЧС
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети