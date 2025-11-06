Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС

06.11.2025 | 17:51

Пожар на Антонова, 5, в Пензе локализован, сообщили в 17:44 четверга, 6 ноября, в региональном ГУ МЧС России.

В 9-этажном доме загорелись балконы - сигнал поступил пожарным в 16:29. На место выехали 3 расчета, 2 автолестницы и 22 сотрудника МЧС.

Обошлось без пострадавших. 1 человек был спасен и 25 - эвакуированы.

«В результате пожара выгорела комната (12 квадратных метров) в квартире на 6-м этаже и 4 балкона - с 6-го по 9-й этаж», - уточнили в МЧС.

Причина случившегося устанавливается.

UPD: в 18:49 стало известно, что пожар ликвидирован.