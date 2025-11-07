На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом

07.11.2025 | 10:07

Вечером в четверг, 6 ноября, в Никольске загорелся нежилой дом. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 21:13.

Речь идет о срубовом строении площадью 70 кв. м на улице Октябрьской. Вспыхнувшее пламя повредило чердак.

Прибывшие на место спасатели (7 человек личного состава на 3 спецмашинах) потушили огонь, никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В тот же день серьезный пожар случился на Антонова, 5, в Пензе. Из-за неосторожного обращения с огнем выгорела комната (12 кв. м) в квартире на 6-м этаже и 4 балкона - с 6-го по 9-й этаж. Обошлось без пострадавших. 1 человек был спасен и 25 - эвакуированы.