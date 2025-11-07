Происшествия

Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня

В пятницу, 7 ноября, в пензенской Терновке случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 10:04.

На улице Красноярской загорелась хозяйственная постройка общей площадью 25 кв. м. Огнем оказалось пройдено 16 кв. м. Кроме того, пламя повредило фронтон соседней бани (5 кв. м).

На тушение выезжали 15 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые строения.

Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Накануне серьезный пожар случился на Антонова, 5, в Пензе (ГПЗ). Из-за неосторожного обращения с огнем выгорела комната (12 кв. м) в квартире на 6-м этаже и 4 балкона - с 6-го по 9-й этаж. Обошлось без пострадавших. 1 человек был спасен и 25 - эвакуированы.

Источник — видео группы «Пенза Новости»
