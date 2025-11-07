Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня

В пятницу, 7 ноября, в пензенской Терновке случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 10:04.
На улице Красноярской загорелась хозяйственная постройка общей площадью 25 кв. м. Огнем оказалось пройдено 16 кв. м. Кроме того, пламя повредило фронтон соседней бани (5 кв. м).
На тушение выезжали 15 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые строения.
Никто из людей не пострадал. По факту случившегося сейчас проводится проверка.
Накануне серьезный пожар случился на Антонова, 5, в Пензе (ГПЗ). Из-за неосторожного обращения с огнем выгорела комната (12 кв. м) в квартире на 6-м этаже и 4 балкона - с 6-го по 9-й этаж. Обошлось без пострадавших. 1 человек был спасен и 25 - эвакуированы.
Новости по теме
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
- В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
Последние новости
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
- Пензенец помешал работе диско-бара из-за ссоры с женой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!