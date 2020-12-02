Прокуратура озаботилась жильем для камешкирского социального сироты

Судьбой 21-летнего жителя Камешкирского района занялись контролирующие органы.
В 2008 году мать мальчика, родившегося в 1999-м, лишили родительских прав. Отец даже не был указан в свидетельстве о рождении. Ребенка передали на воспитание в приемную семью, где он не имеет права собственности на жилище.
В 2018-м постановлением главы администрации Камешкирского района юношу включили в список сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым должны выделять жилье по договору найма. Но в декабре того же года его призвали в армию, откуда он демобилизовался в декабре 2019-го.
Собственного дома у парня не было, а органы местного самоуправления не обеспечили его жильем. Молодой человек обратился в прокуратуру района.
По результатам проверки прокурор подал в суд иск о понуждении администрации Камешкирского района обеспечить молодого человека помещением в специализированном жилищном фонде по договору найма. Исковое заявление находится на рассмотрении.
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А куда делось жильё,его матери?100% она не платила алименты и задолженность большая,пускай изымают у таких мамаш дома и селят туда сирот.Сейчас таких в деревнях полно,рожают ради пособия,а как детки немного подрастут лишают прав и дет дом или приёмная семья,государство что здесь,поит кормит,обувает,одевает до совершеннолетия,что там.Да ещё после 18 лет им отдельное жильё сразу.Уже сейчас все хотят в дет дом на полное гос.обеспечение