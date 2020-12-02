Прокуратура озаботилась жильем для камешкирского социального сироты

02.12.2020 | 10:41

Судьбой 21-летнего жителя Камешкирского района занялись контролирующие органы.

В 2008 году мать мальчика, родившегося в 1999-м, лишили родительских прав. Отец даже не был указан в свидетельстве о рождении. Ребенка передали на воспитание в приемную семью, где он не имеет права собственности на жилище.

В 2018-м постановлением главы администрации Камешкирского района юношу включили в список сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым должны выделять жилье по договору найма. Но в декабре того же года его призвали в армию, откуда он демобилизовался в декабре 2019-го.

Собственного дома у парня не было, а органы местного самоуправления не обеспечили его жильем. Молодой человек обратился в прокуратуру района.

По результатам проверки прокурор подал в суд иск о понуждении администрации Камешкирского района обеспечить молодого человека помещением в специализированном жилищном фонде по договору найма. Исковое заявление находится на рассмотрении.