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Общество

Ночью улицы и тротуары Пензы начали очищать от снега и льда

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Ночь на среду, 2 декабря, для коммунальных служб города оказалась бессонной. Специалисты МУП «Пензадормост» занимались противогололедной обработкой тротуаров и проезжей части улиц областного центра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к этой работе привлекли 37 спецавтомобилей. Было израсходовано 32,5 тонны песко-соляной смеси, из них 16 потратили на обработку тротуаров.

Работы продолжились и утром. Устранением гололедицы занимались 40 единиц техники и 74 специалиста, которые вручную очистили пешеходные переходы, остановки и обработали тротуары.

Коммунальщики сделали безопасной улицу Лядова, где произошел порыв водопроводных труб, а также вывезли снег и лед с улиц Октябрьской и Московской.

«На данный момент сотрудники предприятия ведут отсыпку тротуаров по улице Совхозной, выполняют очистку прилотковой части от снега и грязи на улицах Суворова и Октябрьской, вывоз снежных накоплений по улице Пушкина, очистку тротуара на улице Славы», - добавили в пресс-службе мэрии.

Обработку улиц и пешеходных зон Пензы проведут во всех районах города.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Опять какие-то сказки от ЖКХ и чиновников.

Гость||

Спасибо Вам!

Гость||

Не сказки: действительно посыпано песочком.

Гость||

А что, вчера снег шёл? Или только проснулись, зеньки открыли?

Гость||

Когда мокрое месиво было, его не чистили, а как заледенело, стали чистить, ломами долбить, кирдык плитке! И так каждый год! Умные, все таки, люди у нас в жкх работают, гиганты мысли!

Гость||

От песко-соляной смеси лед подтаивает и образуется водяная пленка, как смазка, по таким тротуарам летать будут, как птицы пешеходы!

Гость||

Обувь от песко-соляной смеси портится. Кто горожанам компенсирует вред, материальный ущерб?

Гость||

На Московской кучки снега не вывезли.

Гость||

Олимпийскую аллею,паскуды,почистите!Ходить невозможно,всё во льду...

Имя: Гость
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