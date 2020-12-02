Ночью улицы и тротуары Пензы начали очищать от снега и льда

02.12.2020 | 11:18

Ночь на среду, 2 декабря, для коммунальных служб города оказалась бессонной. Специалисты МУП «Пензадормост» занимались противогололедной обработкой тротуаров и проезжей части улиц областного центра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, к этой работе привлекли 37 спецавтомобилей. Было израсходовано 32,5 тонны песко-соляной смеси, из них 16 потратили на обработку тротуаров.

Работы продолжились и утром. Устранением гололедицы занимались 40 единиц техники и 74 специалиста, которые вручную очистили пешеходные переходы, остановки и обработали тротуары.

Коммунальщики сделали безопасной улицу Лядова, где произошел порыв водопроводных труб, а также вывезли снег и лед с улиц Октябрьской и Московской.

«На данный момент сотрудники предприятия ведут отсыпку тротуаров по улице Совхозной, выполняют очистку прилотковой части от снега и грязи на улицах Суворова и Октябрьской, вывоз снежных накоплений по улице Пушкина, очистку тротуара на улице Славы», - добавили в пресс-службе мэрии.

Обработку улиц и пешеходных зон Пензы проведут во всех районах города.