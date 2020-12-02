Квартиры в Пензе и Спутнике можно купить в ипотеку от 2,7% годовых

02.12.2020 | 10:08

Холдинг «Термодом» предлагает купить квартиру в ипотеку в Городе Спутнике и Пензе со ставкой от 2,7% годовых.

Агентство ипотечного кредитования запустило опцию «Большие суммы», в настоящий момент минимальная ставка снижена на 0,2%.

Условиями для оформления квартиры под 2,7% годовых являются: первоначальный взнос от 50%, сумма кредита от 2 млн рублей, страхование жизни и подтверждение дохода в ПФР.

Например, 3-комнатная квартира площадью 73,3 кв. м в ЖК «Новелла» стоит 4 млн 97 тыс. рублей. При первоначальном взносе в 51% (2 млн 89 тыс. рублей) ежемесячный платеж составит 8 504 рубля.

Это предварительный расчет, для более точного необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Суммы даны, исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 51%, срок кредита - 360 месяцев, ставка - 2,7% годовых.

Если же первоначальный взнос составит, к примеру, 20%, ставка по ипотеке будет от 2,9% годовых.

Узнать больше о планировках и ценах можно на termodom-pnz.ru и по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный), об условиях ипотеки - на сайте www.aikdom.ru и по телефонам 68-68-10, 8 927 375-27-50 (отдел кредитования).

Застройщиками ЖК «Новелла» являются ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «Новэлла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

До 1 июля 2021 года в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 2,7% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом» при условии оформления личного страхования заемщика, первоначальном взносе более 50% и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается на 0,7% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых. Если первоначальный взнос от 30 до 50%, процентная ставка увеличивается на 0,4% годовых, если первоначальный взнос от 20 до 30%, ставка увеличивается на 0,2% годовых.

Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Минимальный размер кредита для предоставления опции «Большие суммы» - 2 000 000 ₽. Валюта - рубли РФ. Обеспечение по кредиту. В залог оформляется: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Требования к заемщикам: гражданин РФ, возраст: от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.aikdom.ru.