В Заречном препараты от COVID-19 получают лишь недавно заболевшие

30.11.2020 | 17:33

В Заречном заразившихся коронавирусом лечат антибиотиками и арепливиром. В город поступила партия бесплатных препаратов, которые доставляют пациентам на дом, сообщает портал «Город Z».

По словам начальника МСЧ № 59 Андрея Капустина, горожанам с легкой степенью коронавируса приносят жаропонижающие, арбидол и подобные ему средства, а также при необходимости антибактериальные препараты. При более тяжелом течении инфекции больные будут принимать фавипиравир или его аналог арепливир, а также гриппферон и парацетомол.

На данный момент в закрытый город поступили все четыре наименования лекарств, однако объем партии небольшой. Заявку на лекарства планируют обновлять еженедельно в соответствии с количеством пациентов, которые в них нуждаются и лечатся на дому.

Бесплатными препаратами обеспечивают лишь тех зареченцев, кому подтвердили COVID-19. Причем диагноз должен быть поставлен совсем недавно.

«Тем пациентам, кто болеет уже неделю и более, бесплатные препараты назначаться не будут. К тому же противовирусные обладают такой спецификой, принимать их, когда человек болен уже две недели, смысла нет. Их нужно начинать пить в первые сутки заболевания», - цитирует портал Андрея Капустина.