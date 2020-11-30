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Общество

В День домашних животных пензенцы рассказали о своих питомцах

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Дикое животное стало домашним питомцем для Сергея Ходякова. Вместо кошек и собак мужчина решил завести африканского ежа. Говорит, мечтал о нем с самого детства. Возможно, именно поэтому так серьезно подошел к выбору.

«Около двух, а то и трех лет. Дело в том, что питомников у нас по России достаточно много, но выбрать хорошего заводчика, хороший питомник - это отдельная тема», - рассказал Сергей.

Ежевика (так зовут питомца) - особь породистая, имеет свою родословную. В качестве подарка на Всемирный день домашних животных ежиха получит свое любимое лакомство - высушенных насекомых. Ласки в этом маленьком клубочке не меньше, чем в большой собаке.

«А еще мы с Ежевикой умеем целоваться», - сообщил мужчина.

А вот Олег Толмириди своих питомцев не целует. В квартире молодого человека живут две американские улитки. В будущем он планирует стать биологом, поэтому над тем, каких питомцев завести, долго не раздумывал.

«Кошка, собака - это стандартные питомцы. Мне хотелось чего-то необычного», - пояснил молодой человек.

Но все же кот по кличке Кокос в квартире у Олега обитает. Правда, своих покрытых слизью соседей он предпочитает не трогать.

30 ноября во всем мире традиционно отмечается День домашних животных.

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