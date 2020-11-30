«Территория жизни» возглавила рейтинг застройщиков области

30.11.2020 | 10:20

В Едином реестре застройщиков (ЕРЗ), опубликовавшем 1 ноября 2020 года интегральный рейтинг российских девелоперов по объему текущего строительства, группа компаний «Территория жизни» имеет высший показатель.

На данный момент объем текущего строительства ГК «Территория жизни» составляет 167 181 кв. м. Доля в регионе - 20.5%. В топе по Российской Федерации компания занимает 114-е место.

Максимальный рейтинг ЕРЗ означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов близка к 100%.

ГК «Территории жизни» также имеет высокий рейтинг в топе застройщиков Пензенской области. Компания снова демонстрирует высокие показатели (5,0) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам.

Первое место в ранжировании «Территория жизни» удерживает уже третий год. Компания возглавила рейтинг в ноябре 2018 года, объем текущего строительства на указанный период составлял 190 883 кв. м. Доля в регионе - 22.38%. Компания занимала 111-е место в топе РФ. Через год, в ноябре 2019-го, объем текущего строительства составлял 163 220 кв. м жилья. Доля на рынке региона - 17.8%.

Также в 2020 году компания вошла в топ-5 лидеров высотного строительства по Пензенской области (19-этажный многоквартирный дом в жилом комплексе «Лугометрия»). Самым большим строящимся домом с жилыми единицами в Пензенской области стал объект от «Территории жизни» - многоквартирный дом (25 362 кв. м) в ЖК «Арбековская застава».

За период с января по сентябрь 2020 года по показателю ввода жилья Пензенская область занимает 24-е место среди 85 регионов Российской Федерации и 37-е место по показателю ввода многоквартирных домов застройщиками (за сентябрь 2020 года).

Сейчас строительство жилья в Пензенской области осуществляют 24 застройщика (бренда), которые представлены 42 компаниями, возводящими 40 жилых комплексов. Самым крупным по объемам текущего строительства является жилой комплекс «Арбековская застава» от ГК «Территория жизни». Здесь строится 7 домов, включающих 2 345 жилых единиц, совокупной площадью 108 798 кв. м.

Рейтинги независимого экспертного агрегатора ЕРЗ отображают уровень исполнения застройщиком своих обязательств и рассчитываются автоматически на основе накопленной в базе информации о переносах даты ввода жилья, определяемой на основании опубликованных строительной компанией проектных деклараций. Обновление рейтинга производится 1-го числа каждого месяца.

Аналитический обзор по строительству жилья профессиональными застройщиками Пензенской области был составлен на основе сайтов и проектных деклараций застройщиков, публичных реестров разрешений на строительство и официальных статистических и отчетных данных Росстата, Росреестра и Банка России.