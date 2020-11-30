«Термодом» вновь вошел в число надежных застройщиков России

30.11.2020 | 13:11

Компания «Термодом» в третий раз получила золотой знак ежегодного всероссийского саммита «Надежный застройщик России».

Эта награда присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Чтобы получить золотой знак, требовалось пройти серьезный гражданский и государственный контроль. Во всех регионах России работали тайные покупатели. Они запрашивали необходимые документы и анализировали добросовестность застройщиков. Еще один критерий отбора - отсутствие претензий к компании со стороны государственных органов и покупателей.

«Мы рады, что наша работа получила высокую оценку на федеральном уровне. Благодаря опыту, команде профессионалов, применению передовых технологий и постоянному развитию «Термодом» каждый год показывает высокие результаты, получая значимые награды от экспертов отрасли.

Но главное для нас - ваши положительные отзывы, ваша счастливая, комфортная и безопасная жизнь в наших домах.

Для вас мы ежегодно посещаем конференции и конгрессы, изучаем опыт других крупных застройщиков, внедряем лучшие идеи в наших проектах. И будем делать это дальше! С теплом, ваш «Термодом», - пояснили в «Термодоме».