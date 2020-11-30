Пензенский аэропорт сообщил об отмене рейса в Москву

30.11.2020 | 09:19

Пензенский аэропорт лишился еще одного рейса. Об этом стало известно в конце минувшей недели.

«1 января 2021 года отменен рейс SU 1544/1545 Пенза - Шереметьево», - сообщили представители воздушной гавани на ее официальном сайте.

Ежедневные полеты из Пензы в Шереметьево выполнял «Аэрофлот». Ранее авиакомпания уже приостанавливала их, поскольку в расписании был еще один обеденный рейс.

Сейчас на сайте значатся четыре рейса: по утрам «РусЛайн» летает во Внуково, а S7 - в Домодедово, в обед выполняет вылеты «Аэрофлот», по вечерам - S7. Авиасообщение с Санкт-Петербургом отменено из-за отсутствия субсидий.

Пензенская область не получит финансовой поддержки от Росавиации и в 2021 году. Регион не вошел в перечень получателей субсидий.