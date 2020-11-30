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Общество

Пензенский аэропорт сообщил об отмене рейса в Москву

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Пензенский аэропорт лишился еще одного рейса. Об этом стало известно в конце минувшей недели.

«1 января 2021 года отменен рейс SU 1544/1545 Пенза - Шереметьево», - сообщили представители воздушной гавани на ее официальном сайте.

Ежедневные полеты из Пензы в Шереметьево выполнял «Аэрофлот». Ранее авиакомпания уже приостанавливала их, поскольку в расписании был еще один обеденный рейс.

Сейчас на сайте значатся четыре рейса: по утрам «РусЛайн» летает во Внуково, а S7 - в Домодедово, в обед выполняет вылеты «Аэрофлот», по вечерам - S7. Авиасообщение с Санкт-Петербургом отменено из-за отсутствия субсидий.

Пензенская область не получит финансовой поддержки от Росавиации и в 2021 году. Регион не вошел в перечень получателей субсидий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Очередная заслуга Ивана. Так вам и надо.

Гость||

Пенза во всех вопросах позади, зато кентавр стоит и позорит!

Гость||

Будем летать из Саранска или Саратова

Гость||

Гость писал(a):

Будем летать из Саранска или Саратова
Тогда уж пусть присоединяют к Саранску или Саратову всю область.

Гость||

Эх, не тем именем наш аэропорт назвали!

Гость||

Гость писал(a):

Будем летать из Саранска или Саратова

Тогда уж пусть присоединяют к Саранску или Саратову всю область.

Присоединялки, зачем вы там им сперлись)))

Гость||

Гость писал(a):

Эх, не тем именем наш аэропорт назвали!
А каким надо было?

Гость||

Надо расширить приаэропортовую зону на 50 км. Аэропорт вместо перевозок будет зашибать бабки на согласовании разрешений на строительство в этой зоне.

Гость||

По данным пензастата пассажиропоток авиаперевозок упал вдвое, следовательно нужно повысить в два раза стоимость билетов.

Гость||

https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/177897/yurij-oskolkov-obyasnil-pochemu-penza-ne-poluchila-subsidii-na-aviaperevozki

осколков вешает лапшу по поводу отмены дотаций. что то у меня не получается 15 лямов

Гость||

Бегом быстрей добежишь, а надо ли через Саранск?

Имя: Гость
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