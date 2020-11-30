Читатели PenzaInform.ru могут выбрать новость года и получить приз

30.11.2020 | 14:50

В понедельник, 30 ноября, в группе PenzaInform.ru в социальной сети «ВКонтакте» стартовал ежегодный конкурс «Новость года».

Он отличается от предыдущих, ведь и 2020-й не похож на предшественников.

Так, на этот раз читателям предлагается выбрать самую позитивную, на их взгляд, новость, оставив негатив в стороне.

Кроме того, победители получат не сертификаты, как раньше, а живые деньги: за 1-e место - 4 000 рублей, за 2-е - 2 000, за 3-е - 1 000.

Также у всех участников конкурса будет шанс выиграть сладкие новогодние подарки. Повезет шестерым.

Условия конкурса:

- быть участником группы PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте»;

- сделать репост записи о конкурсе;

- выбрать самую позитивную новость на penzainform.ru и оставить ссылку на нее под постом о конкурсе до 13 декабря включительно.

Важно помнить, что новости из рубрик «В стране и мире», «Полезное» и «Пресса» не принимаются. Каждый участник может предложить только одну новость.

14 декабря редакция выберет из всех предложенных новостей 10, и в 12:00 в группе стартует голосование. Оно продлится до 11:59 25 декабря, а в 12:00 в тот же день будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чьи ссылки наберут наибольшее число голосов.

Если два человека предложат одну и ту же новость, которую редакция отберет для голосования, то в конкурс пройдет первый приславший ее.

Если по результатам голосования будет два победителя, 1-е место достанется тому, кто прислал новость раньше. Аналогичный принцип будет использоваться в случаях с 2-м и 3-м местами.

Сладкие новогодние подарки распределят с помощью генератора случайных чисел среди тех, кто сделал репост конкурсной записи.

Призы не высылаются и не доставляются, забирать их нужно самостоятельно в оговоренные сроки.