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Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензячек с Днем матери

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В воскресенье, 29 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

«Для большинства из нас мама - это самый главный человек в жизни. Вы радуетесь нашим победам, поддерживаете в минуты трудностей, помогаете пережить неудачи, поверить в себя и наставляете на правильный путь, и, сколько бы ни было нам лет, мы всегда остаемся для вас детьми.

С уверенностью могу сказать, что многие женщины нашего города успешно сочетают материнские обязанности с трудовой деятельностью и активным участием в общественной жизни Пензы.

Низкий вам поклон, женщины, хранительницы домашнего очага за неустанный труд, за воспитание детей, материнскую любовь и заботу, которую вы дарите своим малышам!» - обратился к пензячкам Владимир Мутовкин.

Он выразил глубокую признательность многодетным матерям, а также тем женщинам, которые воспитывают приемных детей, бабушкам, помогающим растить внуков.

«Ваша доброта и щедрость сердца делает мир светлее и прекраснее. От всей души желаю всем мамам здоровья и счастья. Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть в ваших семьях царят мир и благополучие. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты», - сказал в заключение глава Пензы.

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