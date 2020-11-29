В День матери жители Пензы собрались возле нового памятника

В 2020-м пензенцы отмечали День матери возле недавно установленного памятника. К нему пришли как виновницы торжества, так и представители сильной половины человечества - сказать спасибо.
«Этот день не только день, когда мы благодарим своих мам, признаемся им в любви. Это и день, который позволяет нам вспомнить о том, что мы каждый день, каждый час должны помогать нашим мамам, и не только в семье, но и на государственном уровне. Отдельно хочу поблагодарить многодетных мам», - обратился к собравшимся врио зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
День матери отмечается во многих странах, причем в разные дни. В дореволюционной России впервые чествовали женщин, подаривших жизнь, в 1915 году. После долгого перерыва праздник вновь вернулся в 1998-м. С каждым разом мероприятий, посвященных ему, становится все больше.
Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Матери.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Толпа баранов причапали,сказать спасибо за халяву,что сейчас падает с неба,за продажное материнство.И где вы видели,там представителей сильной половины человечества.Настоящие мужчины никогда бы не взяли мзду за бабский живот и вообще какую-либо льготу от государства.