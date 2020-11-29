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Общество

В День матери жители Пензы собрались возле нового памятника

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В 2020-м пензенцы отмечали День матери возле недавно установленного памятника. К нему пришли как виновницы торжества, так и представители сильной половины человечества - сказать спасибо.

«Этот день не только день, когда мы благодарим своих мам, признаемся им в любви. Это и день, который позволяет нам вспомнить о том, что мы каждый день, каждый час должны помогать нашим мамам, и не только в семье, но и на государственном уровне. Отдельно хочу поблагодарить многодетных мам», - обратился к собравшимся врио зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

День матери отмечается во многих странах, причем в разные дни. В дореволюционной России впервые чествовали женщин, подаривших жизнь, в 1915 году. После долгого перерыва праздник вновь вернулся в 1998-м. С каждым разом мероприятий, посвященных ему, становится все больше.

Завершилась церемония возложением цветов к памятнику Матери.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Толпа баранов причапали,сказать спасибо за халяву,что сейчас падает с неба,за продажное материнство.И где вы видели,там представителей сильной половины человечества.Настоящие мужчины никогда бы не взяли мзду за бабский живот и вообще какую-либо льготу от государства.

Гость||

Да за Державу обидно!

Гость||

Памятник беженки,в арабском балахоне ,не может быть памятником моей покойной мамы.Это памятник никак не матерей местного населения.Так там из народа и не было никого.Для народа это памятник беженки.

Гость||

Нам всегда пытаются пускать пыль в глаза ,типа дети у нас которые сейчас рождаются с кроличъей быстротой,от любви.Мы стали посмешищем за границей.

Гость||

А где этот памятник непонятно кому поставленный?

Гость||

На Советской площади. Рядом с новым собором. Посмотрели неделю назад. Разочарование.

Гость||

Дебилоиды взялись обсуждать памятник,не видя баранов столпившихся под ним во время новой чумы.

Гость||

Да не нервничай так. Не обсуждай.

Гость||

Гость писал(a):

На Советской площади. Рядом с новым собором.
Кому и казино храм.

Гость||

Было бы справедливее поздравлять,С Днём Матери тех женщин,которые стали матерями до Путинских акций.

Гость||

Пензенское,толстопятое быдло пытается обсуждать произведение искуства? Хи-хи какой пассаж!

Гость||

Искусство-правильно. Иди грамоту учи.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенское,толстопятое быдло пытается обсуждать произведение искуства?
Кому и фаллос в анус есть любовь,да Митюня Бакланшов?Ты ведь знаток этого.

Гость||

Это произведение так же далеко от искусства, как ты от грамотности, толстопятый.

Гость||

Курдовкие торжествуют на бюджете? А памятник говно и что?

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Имя: Гость
Комментарий:

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