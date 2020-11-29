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Общество

Число случаев коронавирусной инфекции в области превысило 20 000

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В Пензенской области за сутки выявили еще 164 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 20 056.

За минувшую неделю, с 22 по 28 ноября, в области коронавирусом заразились 1 141 человек. Из больниц выписали 2 856 пациентов, жертвами инфекции стали 15.

За предыдущую неделю, с 15 по 21 ноября, специалисты подтвердили 1 149 случаев COVID-19. За этот период выписали 1 527 пациентов. 8 человек скончались.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 10 декабря включительно. Лицам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 рекомендовано оставаться на самоизоляции. Также в регионе по-прежнему действует масочный режим. Средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в общественных местах и транспорте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну и выписать сегодня с полтыщи надо. Куда деваться, тренд такой...

Гость||

КАк работает минздрав Пензы, надо давно всем пооторвать башки.!Одна говорильня и ни каких дел. Ни куда не дозвониться, медикаментов бесплатных нет,а у министра всё ОКЕЙ!!!Правительство области думает как то навести порядок в медицине или им всё равно.?!

Гость||

Между тем уже ясно всем думающим людям, что вирус не представляет опасности для подавляющего большинства. Для небольшого количества людей, безусловно, опасность есть.

Гость||

По максимальному числу выписанных за день,мы на 4 месте,595 человек.После Москвы,С-Петербурга,Нижегородской обл.Молодцы.

Гость||

Предлагаю сразу после положительного теста на коронавирус всех выписывать. Так больницы полностью освободятся, больных не будет и победим коронавирус.

Гость||

Зaврaлись!!!

Гость||

Вы вообще в своём уме?Вы наверное не болели.А если бы испытали на своей шкуре,то по другому бы говорили.Если людям не оказывается квалифицированная помощь,лекарств нет,врачи сами не знают как лечить.И вообще этот вирус до конца не изучен.Что после перенесения вируса точно сгущается кровь и как следствие инсульты,инфаркты и это уже доказано.Что человек долго восстанавливается после болезни.А если для вас не опасно-идите работать в красную зону.Молодежь пневмония косит,а у безрассудных все неопасно!!!

Гость||

Вы вообще в своём уме?Вы наверное не болели.А если бы испытали на своей шкуре,то по другому бы говорили.Если людям не оказывается квалифицированная помощь,лекарств нет,врачи сами не знают как лечить.И вообще этот вирус до конца не изучен.Что после перенесения вируса точно сгущается кровь и как следствие инсульты,инфаркты и это уже доказано.Что человек долго восстанавливается после болезни.А если для вас не опасно-идите работать в красную зону.Молодежь пневмония косит,а у безрассудных все неопасно!!!

——

Закошмаренные, уймитесь уже. Большинству плевать на барановирус

Гость||

Гость писал(a):

.Молодежь пневмония косит,а у безрассудных все неопасно!!!
Так и есть.Унас водитель, молодой здоровый парень, спортсмен, слег с температурой. Пропало обаяние. КТ показало - вовлечение легочной паренхимы более 25%. Вот так.

Гость||

Если людям не оказывается квалифицированная помощь,лекарств нет,врачи сами не знают как лечить

——

Так кто виноват: вирус или соптимизированная система здравоохранения ? Ответ очевиден

Гость||

Людям не легче от того, представляет вирус для большинства опасность или нет. Сама ситуация в целом в России и в Пензе в частности добивает. Медицину всю похерили. Врачи, как известно, тоже люди и тоже болеют. В результате к узким специалистам записаться на приём проблематично, на плановую госпитализацию тоже попасть сложно, да и если попадешь, не факт что не окажешься случайно в одной палате с ковидным больным. Цены на продукты растут, стоимость проезда тоже подняли и власти на это повлиять не могут. Выживайте как хотите. Не от ковида - так от голода народ помирать будет.

Гость||

Так и есть.Унас водитель, молодой здоровый парень, спортсмен, слег с температурой. Пропало обаяние. КТ показало - вовлечение легочной паренхимы более 25%. Вот так.

——

Бывает, индивидуальные особенности. Но это исключение, которое подтверждает правило: вирус не представляет опасности для подавляющего большинства

Гость||

Это вам сосед по лестничной клетке по секрету сказал?

Гость||

Сама ситуация в целом в России и в Пензе в частности добивает. Медицину всю похерили. Врачи, как известно, тоже люди и тоже болеют. В результате к узким специалистам записаться на приём проблематично, на плановую госпитализацию тоже попасть сложно, да и если попадешь, не факт что не окажешься случайно в одной палате с ковидным больным. Цены на продукты растут, стоимость проезда тоже подняли и власти на это повлиять не могут. Выживайте как хотите. Не от ковида - так от голода народ помирать будет.

——

Ну вот и я о том же: это проблема не вируса, а системы здравоохранения, которая вследствие ее систематического уничтожения на протяжении 30 лет оказалась неспособной противостоять вирусу. А для людей страшнее умереть от голода, чем от ординарного вируса

Гость||

Пропало обаяние. КТ показало - вовлечение легочной паренхимы более 25%. Вот так.

А было ли у него обаяние? Может обоняние?

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Имя: Гость
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