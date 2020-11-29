Число случаев коронавирусной инфекции в области превысило 20 000

29.11.2020 | 10:34

В Пензенской области за сутки выявили еще 164 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 20 056.

За минувшую неделю, с 22 по 28 ноября, в области коронавирусом заразились 1 141 человек. Из больниц выписали 2 856 пациентов, жертвами инфекции стали 15.

За предыдущую неделю, с 15 по 21 ноября, специалисты подтвердили 1 149 случаев COVID-19. За этот период выписали 1 527 пациентов. 8 человек скончались.

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 10 декабря включительно. Лицам с хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 рекомендовано оставаться на самоизоляции. Также в регионе по-прежнему действует масочный режим. Средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в общественных местах и транспорте.