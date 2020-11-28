В Пензе сотрудники МЧС провели очередной рейд по частному сектору

28.11.2020 | 18:45

На территории Пензенской области с наступлением осенне-зимнего периода в пять раз увеличилась смертность в результате пожаров, на 80% возросло количество травмированных. В связи с этим МЧС России регулярно проводит профилактические рейды, общаясь с жителями частного сектора и напоминая основные правила пожарной безопасности.

Более 50% возгораний происходит от неосторожного обращения с огнем, а также из-за нарушений при обращении с электрооборудованием и несоблюдения техники безопасности при работе с индивидуальном отоплением. Следить за источником тепла необходимо круглый год, чтобы во время морозов избежать несчастного случая.

«Печи не должны иметь трещин. Если таковые имеются, они должны быть заделаны, оштукатурены, побелены, чтобы было видно. Перед печью должен быть предтопочный лист, выполнены разделка и отступка до сгораемых конструкций. Перед печью нельзя располагать сгораемые предметы, при розжиге печей не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся жидкости», - предупредил начальник УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

Маленькая белая коробка может спасти во время пожара сразу несколько жизней. При задымлении прибор подает громкие сигналы, оповещая домовладельцев о возгорании. Подобные устройства сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций во время профилактического рейда устанавливали в домах у всех желающих.

В случае срабатывания датчика (причины могут быть любые вплоть до набившейся внутрь пыли) его нужно просто снять с планки и обесточить, вытащив батарейку.

«Уважаемые жители Пензенской области! Соблюдайте требования пожарной безопасности, помните: ваша безопасность и безопасность ваших близких - в ваших руках», - напомнил Дмитрий Закаткин.