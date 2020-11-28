В Каменке прошел фестиваль творчества особенных детей

28.11.2020 | 20:00

Воспитанники объединения «Дружные ребята» Центра развития творчества детей и юношества Каменского района отправились в необычное путешествие на «Кораблике надежды». Так называется фестиваль, где особенные ребята показывают, как они умеют петь, танцевать, читать стихи, рисовать и мастерить удивительные вещи своими руками.

Педагоги позаботились, чтобы у их подопечных в 2020-м был такой праздник, поскольку на областном смотре «Под парусом надежды» из-за пандемии вряд ли удастся появиться. Юные каменцы прежде постоянно становились его победителями и призерами в различных номинациях.

Объединение посещают 50 ребят с разными потребностями.

«Уникальность заключается в том, что дети здесь не чувствуют себя как-то по-особенному. Здесь им очень тепло и комфортно, это настоящий дом, где они раскрывают свои таланты, учатся жить вместе, общаться», - сообщила директор Центра развития творчества детей и юношества Каменского района Татьяна Ваулина.

Объединение могло не сложиться, если бы не помощь родителей. Самых активных наградили благодарственными письмами главы администрации района.