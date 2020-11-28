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Общество

Пензенцы в санитарную пятницу чистили снег и убирали мусор

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27 ноября в Пензе прошла очередная санитарная пятница. В администрации подвели ее итоги.

В Железнодорожном районе работники предприятий убрали снег на территории, обработали противогололедными средствами подходы к зданиям, тротуары, пешеходные дорожки.

Также очищены от снега дороги и тротуары на улицах Московской, Пролетарской, Суворова, Чаадаева, Луначарского, Измайлова, Каракозова, Чапаева, Клары Цеткин, Дружбы. Приведены в порядок остановки общественного транспорта и территории скверов.

В Первомайском районе с помощью спецтехники убран бытовой мусор, расчищены дворы многоэтажек, ликвидированы несанкционированные объявления. Приведен в порядок частный сектор на улицах Основной, Тихой, Летней.

В Октябрьском районе убраны стихийные свалки на улицах Бородина, 1, Кулибина, 6, 10, Ударной, 41, проспекте Победы, 77. Продолжилась зачистка контейнерных площадок, расположенных на муниципальных земельных участках.

С помощью специальной щетки, установленной на тракторе, очищены тротуары на проспектах Строителей и Победы, улицах Стасова, Пестеля, Рахманинова, Тернопольской, Лозицкой, Глазунова.

В Ленинском районе вывезен мусор с улиц Карпинского, Пушкина, Кулакова, Салтыкова-Щедрина, Ворошилова. Удалены объявления с опор освещения на Карпинского, Коммунистической и проспекте Победы. Очищены от снега и наледи тротуары и пешеходная зона на Московской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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