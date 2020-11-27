В центре «Спутник» открыли три новых учебных кабинета

27.11.2020 | 20:43

В детском (юношеском) центре «Спутник» открылись три новых учебных кабинета, где пензенским школьникам рассказывают о правилах дорожного движения. Диалог с учениками ведут опытные специалисты.

Учебные классы оснащены новым оборудованием для практических занятий. Например, с помощью манекена детям объясняют, как оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Новые кабинеты открыты в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Уроки проводятся для учеников 1-4-х и 5-7-х классов.

«Дети закрепляют знания, полученные на уроках по правилам дорожного движения в школах, на практике здесь», - рассказала инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Программа «Безопасность - дело общее» рассчитана на два года (216 учебных часов).