В центре «Спутник» открыли три новых учебных кабинета

В детском (юношеском) центре «Спутник» открылись три новых учебных кабинета, где пензенским школьникам рассказывают о правилах дорожного движения. Диалог с учениками ведут опытные специалисты.
Учебные классы оснащены новым оборудованием для практических занятий. Например, с помощью манекена детям объясняют, как оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.
Новые кабинеты открыты в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Уроки проводятся для учеников 1-4-х и 5-7-х классов.
«Дети закрепляют знания, полученные на уроках по правилам дорожного движения в школах, на практике здесь», - рассказала инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.
Программа «Безопасность - дело общее» рассчитана на два года (216 учебных часов).
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