Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские перевозчики не получат компенсацию на ГСМ из бюджета

Печать

В пятницу, 27 ноября, на сессии городской думы первым вопросом повестки дня стало обсуждение бюджета Пензы на 2021 год.

Депутаты, уже ознакомившиеся с финансовыми проектами на заседаниях комиссий, начали с вопросов. Один из них касался компенсации компаниям-перевозчикам части расходов.

«Им компенсировали 11,5 млн на затраты по топливу, а они подняли цены на проезд!» - возмутился один из депутатов.

Начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина объяснила: «Перевозчики обратились в правительство Пензенской области с просьбой частично компенсировать данные расходы и получили положительное решение. Из бюджета области пришла дотация с уведомлением о том, что она целевая».

Далее главный финансист Пензы уточнила, что в связи с изменением порядка субсидирования из бюджета от перевозчиков требуется предоставление первичных документов, подтверждающих покупку газомоторного топлива. Однако транспортники таких документов не предоставили.

«В связи с этим денежные средства перевозчикам выделяться не будут и вернутся в бюджет Пензенской области», - подвела итог Ольга Завьялкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну значит ещё нужно повысить проезд

Гость||

32 рубля проезд!!!! Вы еще компенсации этим уродам хотите дать?!!! Народ с голода скоро начнет дохнуть! Цены на все растут!!!

Гость||

С 14 декабря проезд полтос будет.

Гость||

Честной конкуренции нет. Пензой правит мафия.

Гость||

Гость писал(a):

32 рубля проезд!!!! Вы еще компенсации этим уродам хотите дать?!!! Народ с голода скоро начнет дохнуть! Цены на все растут!!!
Коррупция. Жульничество и воровство.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Им компенсировали 11,5 млн на затраты по топливу, а они подняли цены на проезд!»
теперь жители сами будут компенсировать

Гость||

Правильно ни копейки! А мы ездить не будем! Муниципальный должен быть транспорт!

Гость||

В России самый отвратительный вид капитализма: "Олигархический капитализм"

Гость||

Меня как жителя города не волнуют ваши войны, вы должны обеспечить нормальную жизнь, доступный проезд, а не отписываться тут, кто что кому не предоставил. В итоге страдают обычные люди. Не можете управлять, уйдите. Так отписываться может любой грузчик без образования.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина объяснила: «Перевозчики обратились в правительство Пензенской области с просьбой частично компенсировать данные расходы и получили
Вот фиолетово, что кому не предоставил. 32 рубля это слишком жадно. А господам плевать, оно понятно, им бумажку не показали. А сегодня метель, уважаемые. Пойду пешком.

Гость||

32руб.для пенз.обл.-вполне нормально

Гость||

Гость писал(a):

32руб.для пенз.обл.-вполне нормально
За 2 остановки почти сотка - самое то.

Гость||

Классная многоходовочка. Сначала без огласки им сказали, что не дадут субсидий на топливо, крутитесь как хотите. Они подняли проезд, это распиарили. А теперь уже официально заявили, что раз они подняли цены, то мы не будет давать им компенсации! Гениально! Мерия в шоколаде, перевозчики крайние.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с этим денежные средства перевозчикам выделяться не будут и вернутся в бюджет Пензенской области
На борьбу с короновирусом средства направят не иначе...

Гость||

Какая им еще компенсация задрали цены, пускай еще валидаторы ставят раскашеливаются по полной и выдают билеты

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте