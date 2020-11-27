Пензенские перевозчики не получат компенсацию на ГСМ из бюджета

В пятницу, 27 ноября, на сессии городской думы первым вопросом повестки дня стало обсуждение бюджета Пензы на 2021 год.
Депутаты, уже ознакомившиеся с финансовыми проектами на заседаниях комиссий, начали с вопросов. Один из них касался компенсации компаниям-перевозчикам части расходов.
«Им компенсировали 11,5 млн на затраты по топливу, а они подняли цены на проезд!» - возмутился один из депутатов.
Начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина объяснила: «Перевозчики обратились в правительство Пензенской области с просьбой частично компенсировать данные расходы и получили положительное решение. Из бюджета области пришла дотация с уведомлением о том, что она целевая».
Далее главный финансист Пензы уточнила, что в связи с изменением порядка субсидирования из бюджета от перевозчиков требуется предоставление первичных документов, подтверждающих покупку газомоторного топлива. Однако транспортники таких документов не предоставили.
«В связи с этим денежные средства перевозчикам выделяться не будут и вернутся в бюджет Пензенской области», - подвела итог Ольга Завьялкина.
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