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Общество

Избитый сельчанин несколько дней умирал в доме агрессора

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В Пензенской области расследуется уголовное дело о смерти 31-летнего жителя Мокшанского района.

Инцидент произошел в начале ноября. Мужчина пришел в гости к своему знакомому - жителю соседнего села Скачки. В доме на улице Большой началось застолье. Однако в какой-то момент разгорелся конфликт: 41-летний хозяин обвинил гостя в краже.

Ссора перешла в драку, и старший из противников избил младшего кулаками и палкой. После этого тот несколько дней находился в доме агрессора без помощи, а 10 ноября скончался от травм.

Владелец дома решил скрыть преступление и спрятал тело собутыльника в овраге у села Мордовская Муромка, а затем уехал из Пензенской области.

24 ноября мать погибшего мужчины заявила в полицию о его пропаже. А 26-го подозреваемого задержали на автовокзале в Пензе.

«Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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