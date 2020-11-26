Женщин Пензенской области поздравили с Днем матери

26.11.2020 | 20:34

Губернатор и еще несколько человек - в зале правительства, другие участники - на расстоянии десятков, а то и сотен километров. Но от ухода в онлайн День матери менее душевным не стал. Сначала теплые слова в адрес главных героинь праздника прозвучали от главы региона.

«Мама - это самое почетное звание, самый высокий титул, который может носить женщина», - отметил Иван Белозерцев.

К нему присоединились и другие участники праздника.

«В руках матерей - не только благополучие ребенка, но и будущее страны, поэтому очень важно помогать мамам, чтобы им было легче, и они могли посвящать детям не только сердце, но и время», - подчеркнула уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Валентина Тюренкова услышала поздравления вживую, а не по интернету. Жительница Иссинского района вместе со своими мужем и двумя детьми стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». В правительстве женщине вручили грамоты и подарки.

Почему именно Тюренковы вошли в число лучших, сама Валентина не знает. Обычная ячейка общества, только очень дружная и трудолюбивая.

«У нас всегда было большое подсобное хозяйство. Мы всегда трудились, всю работу выполняли вместе. Дети приучены не бояться трудностей», - рассказала она.

А потом было еще много общения онлайн с семьями и поздравлений в адрес мам - жительниц области.