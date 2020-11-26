В Пензе водителей без прав задержали благодаря камерам на дорогах

26.11.2020 | 08:22

В Пензе камеры видеофиксации нарушений ПДД позволили задержать водителей, не имеющих права на управление транспортными средствами. О проведении оперативно-профилактического мероприятия рассказали в пресс-службе мэрии.

«Было выявлено и задержано 10 водителей, которые вели машину без прав. Это стало возможным благодаря использованию камер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений», - пояснили представители мэрии.

По словам специалистов, информационная система собирает данные о передвижении автомобиля в транспортном потоке, а затем информацию обрабатывают сотрудники ГИБДД. Они оперативно находят предполагаемого нарушителя и проверяют его документы.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, водителям, которые сели за руль, будучи лишенными прав, грозит штраф в размере 30 тыс. руб., арест на срок до 15 суток или от 100 до 200 часов обязательных работ.

Ранее о том, что многие водители лишены прав за нарушения ПДД, рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Местные жители выступили с предложением установить в городе камеры.