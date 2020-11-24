Мэр Кузнецка: Половина водителей в городе лишены прав

24.11.2020 | 08:27

Половина водителей в Кузнецке лишены права управления транспортными средствами. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 23 ноября.

Вопрос безопасности дорожного движения был затронут после того, как мэру озвучили просьбу одного из местных жителей установить на улице Пензенской, 137, лежачий полицейский.

«Улица Пензенская - это у нас магистральная улица. Я что-то не видал лежачих полицейских в Пензе на проспектах Строителей или Победы, в Москве на Тверской тоже не видал», - констатировал Златогорский.

По его словам, безопасность движения на этом и других аварийных участках должна быть обеспечена другими мерами: дополнительным освещением, дорожными знаками и разметкой.

«Магистральная улица не предполагаем установку лежачих полицейских. Она предполагает другие технические средства. И дисциплину водителей! Половина водителей в городе лишены прав! Если так, по-честному. Около того. Половина водителей отметились так, что права изъяли. А виноват лежачий полицейский. Может, в голове что не так лежит?» - возмутился Златогорский.