Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|09:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мэр Кузнецка: Половина водителей в городе лишены прав

Печать

Половина водителей в Кузнецке лишены права управления транспортными средствами. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 23 ноября.

Вопрос безопасности дорожного движения был затронут после того, как мэру озвучили просьбу одного из местных жителей установить на улице Пензенской, 137, лежачий полицейский.

«Улица Пензенская - это у нас магистральная улица. Я что-то не видал лежачих полицейских в Пензе на проспектах Строителей или Победы, в Москве на Тверской тоже не видал», - констатировал Златогорский.

По его словам, безопасность движения на этом и других аварийных участках должна быть обеспечена другими мерами: дополнительным освещением, дорожными знаками и разметкой.

«Магистральная улица не предполагаем установку лежачих полицейских. Она предполагает другие технические средства. И дисциплину водителей! Половина водителей в городе лишены прав! Если так, по-честному. Около того. Половина водителей отметились так, что права изъяли. А виноват лежачий полицейский. Может, в голове что не так лежит?» - возмутился Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

НС 100%,деревня все бухают. А виновато в этом отсутствие лежачих полицейских, жители пьяные лежат :)))

Гость||

Я хотя не тутошный не Кузнецкий, но Златогорский прав!

Скажу короче, культура вождения отсутствует, каждый суслик себя считает агрономом.

Такая картина и в Пензасе тоже.

Лишать продолжать право управления очищать дороги от жоповозников

Культура в

Гость||

Толковый мужик.

Гость||

половина водителей лишены прав- но они все ездят , т.к. полицаи берут за это взятки

Гость||

ВЕСЁЛЫЕ РАБЯТА КУЗНЕЧИКИ...

Гость||

Серёжа, а ты в Москве на Тверской, что делал? Может как и 70% жителей города работал там дворником, сантехником, строителем? Скорее всего ты там проматывал денежки нажитые непосильным трудом!

Гость||

То есть без прав у нас ездить можно? Главное штрафы платить не забывать с камер?

Гость||

Вот скажи нам, Венгр, в чём сила? В самопиаре за Ваш счёт!

Гость||

Гость писал(a):

Серёжа, а ты в Москве на Тверской, что делал? Может как и 70% жителей города работал там дворником, сантехником, строителем? Скорее всего ты там проматывал денежки нажитые непосильным трудом!
Да ты прям Петросян, тебе Тверская так запала в душу, ты наверное там каким то органом подторговывал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте